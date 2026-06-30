Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, μια από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνισμού, που εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τον κυπριακό λαό και ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Διαβάστε περισσότερα για τις εκδηλώσεις μνήμης από τον Δήμο Καλαμαριάς.