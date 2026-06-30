Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν κλιματιστικό και χρήματα από δομή – Ανήλικος ο ένας δράστης

Πρόκειται για ανήλικο αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς 46 και 40 ετών.

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Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία 3 ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την ταυτοποίηση των στοιχείων δραστών που ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής, οι οποίες έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος τριών ατόμων.

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