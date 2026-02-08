Πρόσκληση Τραμπ σε Μητσοτάκη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα

Πρόσκληση έχει λάβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης (Board of Peace) που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.



Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν στην ΕΡΤ ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει παραληφθεί και αξιολογείται, με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα να αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.



Στο συμβούλιο, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, έχουν προσκληθεί και άλλοι σημαντικοί Ευρωπαίοι και μη ηγέτες.

Στις 19 Φεβρουαρίου η συνάντηση

Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, σχεδιάζει να φιλοξενήσει στις 19 Φεβρουαρίου μια συνάντηση ηγετών για το λεγόμενο «Board of Peace» με στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας.



Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, «θα είναι η πρώτη συνάντηση του Board of Peace και μια διάσκεψη συγκέντρωσης κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας». Η συνάντηση είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας και οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.



Το συμβούλιο αποτελείται σήμερα από 27 μέλη με πρόεδρο τον Τραμπ. Ο ΟΗΕ έχει δώσει εξουσιοδότηση στο Board να εποπτεύει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση και τη διακυβέρνηση της περιοχής. Ωστόσο, η αποκάλυψη του συμβουλίου τον προηγούμενο μήνα προκάλεσε ευρεία σκεπτικισμό, καθώς πολλοί δυτικοί σύμμαχοι δεν συμμετείχαν, εν μέρει επειδή ο Τραμπ έχει δικαίωμα βέτο και το συμβούλιο έχει ευρύ μανδύα αποφάσεων.

Παρών και ο Νετανιάχου

Σημαντική θα είναι η συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει προσκληθεί και αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στις 18 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν τη συνάντηση. Αν παραστεί, θα είναι η πρώτη δημόσια συνάντησή του με Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα.



Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως παρά την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η πρόοδος είναι αργή. Η Ιερουσαλήμ έχει συμφωνήσει στο άνοιγμα του περάσματος Ράφα προς την Αίγυπτο, αλλά μόνο λίγοι Παλαιστίνιοι έχουν περάσει. Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει εισέλθει ακόμα στη Γάζα και λειτουργεί από την Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ, μαζί με μεσολαβητές όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, προσπαθούν να επιτύχουν συμφωνία αφοπλισμού με τη Χαμάς, ενώ το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι χωρίς αφοπλισμό δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του ούτε θα επιτρέψει ανοικοδόμηση.