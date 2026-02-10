«Βόμβα» από το CBS: Καταρρέει το αφήγημα Τραμπ για τους «εγκληματίες μετανάστες»

Λιγότερο από το 14% των σχεδόν 400.000 μεταναστών που συνελήφθησαν από την U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αντιμετώπιζαν κατηγορίες ή καταδίκες για βίαια εγκλήματα, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Department of Homeland Security (DHS) που εξασφάλισε το CBS News.

Τα στοιχεία, που δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά, αποτυπώνουν αναλυτικά το προφίλ των συλλήψεων στο πλαίσιο των εκτεταμένων επιχειρήσεων απέλασης. Παρά τη ρητορική της αμερικανικής κυβέρνησης περί στοχευμένων ενεργειών εναντίον «επικίνδυνων εγκληματιών», τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειονότητα των συλληφθέντων δεν εμπλέκεται σε βίαιες πράξεις.

Τα στοιχεία των συλλήψεων - 393.000 σε ένα χρόνο

Συγκεκριμένα, μεταξύ 21 Ιανουαρίου 2025 και 31 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν περίπου 393.000 συλλήψεις. Από αυτούς, το 58% είχε προηγούμενες κατηγορίες ή καταδίκες, το 39% δεν διέθετε κανένα ποινικό μητρώο και συνελήφθη αποκλειστικά για διοικητικές παραβάσεις μετανάστευσης, ενώ το 3% αντιμετώπισε νέες ποινικές διώξεις.

Από όσους είχαν ποινικό ιστορικό, μόλις ένα μικρό ποσοστό αφορούσε βαριά εγκλήματα: ανθρωποκτονίες (0,5%), σεξουαλικές επιθέσεις (1,4%), απαγωγές (0,3%), εμπρησμούς (0,1%), ληστείες (0,7%) και διαρρήξεις (1,3%) — ποσοστό που συνολικά φτάνει το 13,9%.

Οι συχνότερες κατηγορίες σχετίζονταν με επιθέσεις, οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, αδικήματα ναρκωτικών και παραβάσεις περί όπλων, ενώ σημαντικός αριθμός εντάχθηκε στην ευρύτερη κατηγορία «λοιπών εγκλημάτων».

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα συλληφθέντες δεν είχαν κανένα ποινικό παρελθόν, με τις υποθέσεις τους να αφορούν διοικητικές διαδικασίες, όπως παράνομη παραμονή ή υπέρβαση άδειας διαμονής.

Σε ό,τι αφορά τη δράση συμμοριών, περίπου το 1,9% των συλλήψεων -δηλαδή περί τα 7.500 άτομα- φέρεται να συνδέθηκε με οργανώσεις όπως η Tren de Aragua, εγκληματική ομάδα με καταγωγή από τις φυλακές της Βενεζουέλας. Η συγκεκριμένη συμμορία είχε προβληθεί ως βασικός στόχος των επιχειρήσεων, με εκατοντάδες απελάσεις προς το El Salvador, αν και προηγούμενη έρευνα του CBS News υποστήριζε ότι πολλοί από τους απελαθέντες δεν διέθεταν σαφές ποινικό ιστορικό.

Αλλαγή στάσης του κόσμου δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Την ίδια στιγμή, η κοινή γνώμη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική απέναντι στο πρόγραμμα απελάσεων. Δημοσκόπηση του CBS News κατέγραψε πτώση της υποστήριξης στο 46%, από 59% στην αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, ενώ άνω του 60% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται με υπερβολική σκληρότητα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η εκπρόσωπος του DHS Tricia McLaughlin διευκρίνισε ότι αδικήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, απάτη, διανομή παιδικής πορνογραφίας ή οδήγηση υπό την επήρεια κατατάσσονται τυπικά στην κατηγορία των «μη βίαιων εγκλημάτων», βάσει της ομοσπονδιακής ταξινόμησης.