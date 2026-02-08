Exxon και Chevron ξαναχαράσσουν τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη με τη στήριξη Τραμπ

Από το ενεργειακό μέτωπο των ΗΠΑ φτάνει ένα νέο χτύπημα που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου – χωρίς να το διαφημίζει κανείς στα μεγάλα πρωτοσέλιδα της Ευρώπης.

Οι Exxon Mobil Corp και Chevron Corp, δύο από τους μεγαλύτερους πετρελαϊκούς κολοσσούς του πλανήτη, ετοιμάζονται όπως αναφέρει και σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, να γράψουν ξανά τον χάρτη πετρελαίου με τη βοήθεια του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ, και με τρόπο που δεν είναι απλά «επιθετικός», αλλά στρατηγικά ανατρεπτικός για την παραγωγή και τον γεωπολιτικό έλεγχο των υδρογονανθράκων.

Η μεγάλη στροφή: από τα παραδοσιακά στα ρισκαδόρικα

Τα αμερικανικά ενεργειακά «βαριά πυροβολικά» βάζουν πλώρη προς χώρες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν περιοχές υψηλού ρίσκου, από το Ιράκ και τη Λιβύη μέχρι Αλγερία, Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν , με σκοπό να διευρύνουν δραματικά την παραγωγή τους σε ζώνες που μέχρι τώρα ελέγχονταν από κρατικούς οργανισμούς ή το ΟΠΕΚ. Η αλλαγή πλεύσης δεν είναι τυχαία: η διοίκηση Τραμπ έχει μεταφέρει το πολιτικό βάρος υπέρ της ισχυρής παρουσίας αμερικανικών πετρελαϊκών συμφερόντων, διευκολύνοντας διαπραγματεύσεις και ανοίγοντας την πόρτα σε deals που πριν θεωρούνταν απαγορευτικά.

Η στρατηγική της «επέκτασης παντού»

Η ExxonMobil έχει ήδη ανοίξει υπεράκτιες δραστηριότητες στην Αγκόλα, έχει εξασφαλίσει δικαιώματα υπεράκτιας γεώτρησης στην Ελλάδα, παραχωρήσεις στην Αίγυπτο και συμμετέχει σε συμφωνίες με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο – μια έκταση που δείχνει πως η εταιρεία κοιτάζει πια προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο στα παραδοσιακά πεδία.

Η Chevron από την πλευρά της έχει εντείνει τις επαφές της με το Καζακστάν για επέκταση άδειας στο τεράστιο κοίτασμα Tengiz (ισχυρότητας περίπου 1 εκατ. βαρελιών ημερησίως), υπέγραψε νέα συμφωνία με το Σουρινάμ και έχει αυξήσει προϋπολογισμό εξερεύνησης κατά 50% για το 2026. Παράλληλα, η αμερικανική εταιρεία έχει καταθέσει προσφορές για τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα στην Ελλάδα και έχει συμφωνήσει πρόσφατα συνεργασία με την Τουρκία.

Αυτή η «διεθνής επιθετικότητα» δείχνει έναν ριζικά μετασχηματισμένο ενεργειακό χάρτη, όπου οι παλιές ζώνες επιρροής του ΟΠΕΚ και των ρωσικών συμφερόντων δοκιμάζονται από μια αμερικανική επανεμφάνιση με φόντο τα μεγάλα κοιτάσματα και μια στρατηγική που συνδέει γεωπολιτική και επιχειρηματική ισχύ.

Το πολιτικό σκέλος

Δεν είναι μυστικό ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί την «ενεργειακή διπλωματία» ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η στήριξη προς τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν είναι απλά θέμα οικονομικών κινήτρων , είναι ουσιαστικά ένα στοίχημα για την «παραγωγική πρωτοκαθεδρία» των ΗΠΑ σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής και ενεργειακής αναζήτησης εναλλακτικών.

Κίνδυνοι και… δισταγμοί

Δεν λείπουν όμως οι επιφυλάξεις. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως αυτό της Βενεζουέλας, παρά τις πιέσεις για επενδύσεις και την πρόταση Τραμπ για ανασυγκρότηση της τοπικής βιομηχανίας μέσω ξένων κεφαλαίων, οι εταιρείες παραμένουν συγκρατημένες, φοβούμενες πολιτικούς και νομικούς κινδύνους που μπορούν να εκτροχιάσουν κάθε μεγάλο σχέδιο.

Τι λέει ο χάρτης

Εν τέλει, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι κάτι περισσότερο από μια επιχειρηματική κίνηση: είναι μια επαναχάραξη του ενεργειακού χάρτη με στρατηγικά παιχνίδια που φτάνουν από την Αφρική και την Ασία μέχρι την Ευρώπη. Η ενεργειακή γεωπολιτική – που για δεκαετίες καθόριζε τα συμφέροντα μεγάλων κρατών και καρτέλ – τώρα βλέπει νέους παίκτες να διαμορφώνουν την επόμενη δεκαετία με δικούς τους όρους.

Η Ελλάδα στο «ραντάρ» των majors: όχι πια σαν καρτ-ποστάλ

Η Chevron αναμένεται να έρθει στην Αθήνα έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026 για να υπογράψει συμβάσεις παραχώρησης για τέσσερα υπεράκτια blocks: Νότια Πελοπόννησος, Α2, Νότια της Κρήτης I, Νότια της Κρήτης II.

Παράλληλα, η ExxonMobil έχει ήδη «δέσει» παρουσία στο Block 2 στο Ιόνιο μέσω farm-in συμφωνίας με Energean και HELLENiQ ENERGY, επίσημα ανακοινωμένο από τη HELLENiQ ENERGY στις 6 Νοεμβρίου 2025.

Και για να μην κρυβόμαστε: το upstream (έρευνα-παραγωγή) στην Ελλάδα περνά από το «ίσως κάποτε» στο «μπαίνει χρονοδιάγραμμα».

Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη: λιγότερη εξάρτηση, περισσότερα παζάρια

Η ΕΕ θέλει ενεργειακή ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να παραδεχτεί ότι χωρίς φυσικό αέριο δεν βγαίνει το έργο (ειδικά όταν ο καιρός δεν συνεργάζεται με ΑΠΕ και οι βιομηχανίες ζητούν σταθερότητα). Η είσοδος/επέκταση αμερικανικών κολοσσών στην Ανατολική Μεσόγειο και σε νέα «μέτωπα» δημιουργεί:

Νέα πηγή δυνητικών ποσοτήτων (όχι αύριο το πρωί, αλλά ως στρατηγικό μαξιλάρι).

Μοχλό πίεσης σε παραδοσιακούς προμηθευτές και σε καρτέλ/κρατικές εταιρείες που ελέγχουν ροές.

Μεγαλύτερη αμερικανική επιρροή στον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής, σε μια φάση που η Ευρώπη ψάχνει «ποιον να εμπιστευτεί» χωρίς να πληρώνει χρυσάφι.

Η ουσία δεν είναι μόνο θέμα αγοράς. Είναι θέμα σφαίρας επιρροής.

Και οι τιμές; Μη βιάζεσαι να δεις φθηνή βενζίνη στο ταμπλό

Oι ελληνικές γεωτρήσεις δεν θα ρίξουν τις τιμές στην αντλία φέτος. Το πετρέλαιο είναι παγκόσμιο commodity και η τιμολόγηση δεν υπακούει σε «εθνικές ευχές». Αλλά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τη βενζίνη των 2 ευρώ, η ασφάλεια εφοδιασμού και η διαπραγματευτική ισχύς.

Αν η Ελλάδα αποκτήσει σοβαρό upstream αφήγημα (έστω και σε φάση έρευνας), αποκτά:

καλύτερη θέση σε συμβόλαια,

ισχυρότερο ρόλο ως ενεργειακός κόμβος (LNG, διασυνδέσεις),

και μεγαλύτερο βάρος όταν «σφίγγουν τα γάντια» στις Βρυξέλλες για το κόστος ενέργειας.

Το κρίσιμο για την Αθήνα: να μη γίνει «οικόπεδα χωρίς συνέχεια»

Υπάρχουν τρία σημεία που κρίνουν αν αυτό θα γίνει εθνικό πλεονέκτημα ή άλλη μία ιστορία που θα παγιδευτεί σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις:

Ταχύτητα αδειοδοτήσεων και καθαροί κανόνες (χωρίς «ναι μεν αλλά» που σκοτώνουν projects).

Ρεαλιστική επικοινωνία: έρευνα σημαίνει πιθανότητες, όχι «βρήκαμε Κατάρ».

Γεωπολιτική προσοχή: Ανατολική Μεσόγειος = άσκηση ισορροπίας. Ό,τι κινείται ενεργειακά, κινείται και διπλωματικά.

Όσο οι αμερικανικοί κολοσσοί «ξεδιπλώνουν» παρουσία σε νέα πεδία, ανοίγουν και άλλες πόρτες στην περιοχή, χαρακτηριστικό παράδειγμα η κίνηση της Chevron για διερεύνηση offshore στη Συρία με συμμετοχή καταριανού ομίλου, που δείχνει πόσο επιθετικά ψάχνουν νέα ερείσματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συμπέρασμα

Ο Τραμπ (και η Ουάσιγκτον πίσω του) στήνει ένα περιβάλλον όπου οι majors παίζουν πιο άνετα μπάλα διεθνώς. Η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν είναι απλώς «πιθανότητα». Είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου ενεργειακού παζλ και αυτό μπορεί να γίνει είτε γεωπολιτικό κεφάλαιο, είτε άλλη μία χαμένη ευκαιρία. Το ποιο από τα δύο θα βγει, θα φανεί από το πόσο σοβαρά θα τρέξει η χώρα το παιχνίδι από εδώ και πέρα.