Υπογραφές-σταθμός με τη Chevron: Η Ελλάδα μπαίνει στο σκληρό ενεργειακό παιχνίδι

Η 16η Φεβρουαρίου 2026 προστίθεται στις ημερομηνίες που η Αθήνα θέλει να καταγράψει ως ενεργειακούς σταθμούς. Η Chevron υπογράφει, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης , στο Μέγαρο Μαξίμου, τις συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και ενδεχόμενη εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, επισημοποιώντας την είσοδο ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο στο ελληνικό θαλάσσιο υπέδαφος.

Η συμφωνία δεν περιορίζεται σε ένα επιχειρηματικό σχήμα. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν ισχυρότερο αποτύπωμα στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Η αμερικανική εταιρεία, σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy , αναλαμβάνει τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις που προκηρύχθηκαν από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και καλύπτουν συνολικά περίπου 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα:

«Νότια της Πελοποννήσου»

«Α2»

«Νότια της Κρήτης Ι»

«Νότια της Κρήτης ΙΙ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Chevron θα είναι ο operator του σχήματος, με τη Helleniq Energy σε μειοψηφική συμμετοχή. Ήταν η μοναδική κοινοπραξία που διεκδίκησε και τα τέσσερα blocks, τα οποία γειτνιάζουν με θαλάσσιες παραχωρήσεις της ExxonMobil δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, διαμορφώνοντας μια συμπαγή αμερικανική παρουσία στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Το πολιτικό πλαίσιο: Αθήνα – Ουάσιγκτον – Βρυξέλλες

Η υπογραφή έρχεται σε μια περίοδο πυκνών διπλωματικών επαφών. Μετά τα ενεργειακά deals του Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους σε Ανατολική Μεσόγειο και Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς και πιθανής παραγωγής. Σύμφωνα με κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές, η Αθήνα επιδιώκει παράλληλα πολιτική και γεωστρατηγική αναβάθμιση. Στο παρασκήνιο παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για ενδεχόμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, ειδικά μετά την αναγγελία επίσκεψής του στην Άγκυρα.

Καθοριστικό ρόλο στις επαφές διαδραματίζει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , η οποία έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις διμερείς ενεργειακές πρωτοβουλίες. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον για το ενεργειακό και εμπορικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας. Η Αθήνα καλείται να κινηθεί σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου οι αμερικανικές προτεραιότητες και οι ευρωπαϊκές ισορροπίες δεν ταυτίζονται πάντα.

Ποιοι υπογράφουν και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου , τις συμβάσεις θα υπογράψουν:

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Ο CEO της ΕΔΕΥΕΠ Άρης Στεφάτος

Ο αντιπρόεδρος Global New Ventures της Chevron Gavin Lewis

Ο CEO της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης

Ακολούθως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και οι επικεφαλής της Chevron θα παρουσιάσουν τον οδικό χάρτη των ερευνών στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μετά την τελετή, οι συμβάσεις θα κυρωθούν από τη Βουλή και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ρυθμιστικές αποφάσεις. Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026. Παραγωγή φυσικού αερίου δεν προκύπτει άμεσα. Ακόμη και στην περίπτωση εντοπισμού αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, ο ορίζοντας μετατίθεται αρκετά χρόνια μετά.

Ποια είναι η Chevron

Η Chevron συγκαταλέγεται στους δύο μεγαλύτερους ιδιωτικούς πετρελαϊκούς ομίλους των ΗΠΑ, μαζί με την ExxonMobil, και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους ενεργειακούς παίκτες παγκοσμίως.

Με έδρα το Σαν Ραμόν της Καλιφόρνιας, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας: έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων (upstream), διύλιση, εμπορία, πετροχημικά, καθώς και επιλεκτικές επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.

Με κεφαλαιοποίηση που κινείται σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνώς στον κλάδο, η εταιρεία αποτελεί βασικό πυλώνα της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής.

Η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο

Τα τελευταία χρόνια η Chevron έχει ενισχύσει αποφασιστικά το αποτύπωμά της στην περιοχή, διαμορφώνοντας μια συνεχή ενεργειακή αλυσίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ισραήλ

Το 2020 εξαγόρασε τη Noble Energy, κίνηση που της έδωσε συμμετοχή και ρόλο operator στα μεγάλα υπεράκτια κοιτάσματα:

Leviathan gas field

Tamar gas field

Τα πεδία αυτά καλύπτουν την εσωτερική κατανάλωση του Ισραήλ και στηρίζουν εξαγωγές προς Αίγυπτο και Ιορδανία.

Αίγυπτος

Συμμετέχει σε κοινοπραξίες έρευνας και παραγωγής φυσικού αερίου, ενώ αξιοποιεί την αιγυπτιακή υποδομή LNG για εξαγωγές προς διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Κύπρος

Διαθέτει συμμετοχή και ρόλο operator στο κοίτασμα

Aphrodite gas field

Το project βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, με συζητήσεις για το μοντέλο ανάπτυξης και εξαγωγής του αερίου.

Από Ισραήλ έως Ελλάδα

Με την είσοδό της στα θαλάσσια blocks νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, η Chevron συμπληρώνει μια γεωγραφικά συνεχή παρουσία που εκτείνεται από το Ισραήλ και την Αίγυπτο έως την Κύπρο και πλέον την Ελλάδα.



Δεν πρόκειται απλώς για επενδυτική διεύρυνση. Πρόκειται για διαμόρφωση ενεργειακής αλυσίδας σε μια περιοχή που αποκτά αυξανόμενη σημασία για την τροφοδοσία της Ευρώπης και για τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

Ο Κάθετος Διάδρομος και το LNG

Η δραστηριοποίηση της Chevron συνδέεται με ένα ευρύτερο ενεργειακό πλέγμα, στο οποίο κεντρική θέση κατέχει ο Κάθετος Διάδρομος . Το δίκτυο αγωγών που συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία φιλοδοξεί να μεταφέρει αμερικανικό LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σημεία εισόδου παραμένουν η Ρεβυθούσα του ΔΕΣΦΑ και το FSRU Αλεξανδρούπολης. Με την προγραμματισμένη διακοπή εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027, ο Διάδρομος αποκτά αυξημένη σημασία.

Στις 24 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον, υπό τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Chris Wright, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των χωρών που συμμετέχουν στο εγχείρημα,με τη συμμετοχή και ελληνικής αντιπροσωπείας. Το μεγάλο στοίχημα Η συμφωνία με τη Chevron ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, αλλά δεν προεξοφλεί την κατάληξή του.

Στο θετικό σενάριο, η Ελλάδα ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση, προσελκύει επενδύσεις και αποκτά ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής. Στο απαιτητικό σενάριο, το εγχείρημα σκοντάφτει σε γεωλογικές αβεβαιότητες, περιφερειακές εντάσεις και τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης. Η υπογραφή είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα δοκιμαστεί στον χρόνο. Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο δεν κρίνονται σε μια τελετή· κρίνονται στα επόμενα χρόνια.