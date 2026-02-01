«Γνωρίζω ότι ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»: Η Γκιλφόιλ προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου

Η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο Κέντρο Αθηνών έκρυβε μια σημαντική αποκάλυψη. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στις δηλώσεις της στις κάμερες, αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να επισκεφθεί τη χώρα μας.



Παρά την ισχυρή βροχή και τις κακές καιρικές συνθήκες κατά την άφιξή της στην οδό Πειραιώς, η κα Γκιλφόιλ εμφανίστηκε θερμή και αναλυτική στις δηλώσεις της. Εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «αναμορφωτική», αναφέρθηκε στην τεράστια επιτυχία του ντοκιμαντέρ Μελάνια, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.



Το πιο σημαντικό σημείο των δηλώσεων της Αμερικανίδας πρέσβη ήρθε στο τέλος, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους: «Ελπίζω να έρθει η Μελάνια. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να επισκεφθούν την Ελλάδα και οι δύο. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα μας».

Η Μελάνια Τραμπ ως η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία

Νωρίτερα, η κα Γκιλφόιλ είχε εξάρει το έργο και την προσωπικότητα της Μελάνια Τραμπ: «Η Μελάνια Τραμπ είναι η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αγαπημένη φίλη μου, υπέροχη μητέρα, εξαιρετική σύζυγος και μια πραγματικά λαμπρή Πρώτη Κυρία. Έχει προσφέρει πολλά στα παιδιά και στις γυναίκες και είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας».



Η πρέσβης των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης την εμπορική επιτυχία του ντοκιμαντέρ: «Η ταινία είναι φανταστική και καταρρίπτει ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα. Ευχαριστώ τη Μελάνια, τον Μαρκ Μπέκαμ και τον Μπρετ Ράτνερ για τη συνεισφορά τους, καθώς και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του».

Το πρόσφατο ταξίδι στο Παρίσι

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα: «Το Παρίσι ήταν υπέροχο. Στήριξα την αγαπημένη μου φίλη, τη σχεδιάστρια Σίλια, και είχα επίσης πολύ ωραίες συναντήσεις με τον πρέσβη Τσαρλς Κούσνερ».