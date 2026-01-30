Χωρίς ενέργεια δεν υπάρχει AI:Το μήνυμα Γκίλφοϊλ και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο γεωοικονομικό χάρτη

«Δεν μπορείς να κερδίσεις τη μάχη της ΑΙ χωρίς γιγαβάτ», τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist στην Αθήνα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της ενέργειας στις οικονομίες του μέλλοντος. «Αλλιώς θα επιτρέψουμε στους ανταγωνιστές μας να καθορίσουν εκείνοι το μέλλον για εμάς», σχολίασε η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ελλάδα ως αναπόσπαστο μέρος του ενεργειακού σχεδιασμού των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την κα Γκίλφοϊλ, η Ελλάδα είναι βασικός κόμβος για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, «για τις επόμενες πολλές γενιές».

Μιλώντας για τις προοπτικές που διανοίγονται από τον Κάθετο Διάδρομο, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει ένα προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον που θα επιταχύνει τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών και την απρόσκοπτη λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.



Η πρέσβης των ΗΠΑ χαρακτήρισε το 2025 ως το πιο εποικοδομητικό έτος στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι το 2026 είναι η χρονιά που θα μετουσιωθεί πλέον σε πράξεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και τις προοπτικές της.