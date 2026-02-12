Συνάντηση Ζαχαράκη - Γκίλφοϊλ: Το σχέδιο για αμερικανικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Το υπουργείο Παιδείας ήταν ο νέος σταθμός της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Σοφία Ζαχαράκη ανοίγοντας τον δρόμο για μια ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης και της Παιδείας.

Η συζήτηση, η οποία χαρακτηρίστηκε από την υπουργό Παιδείας ως η «πιο ουσιαστική» μέχρι σήμερα, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και τις κοινές δράσεις για τις ιστορικές επετείους του 2026.

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Σοφία Ζαχαράκη και Γκίλφοϊλ συζήτησαν τον προγραμματισμό δράσεων υψηλού συμβολισμού που θα αναδεικνύουν τα κοινά ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας που ενώνουν τα δύο έθνη.

Γέφυρες γνώσης στα δημόσια πανεπιστήμια

Κεντρικός πυλώνας της συνάντησης ήταν η διεύρυνση των ακαδημαϊκών συνεργασιών. Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα προσελκύσουν Αμερικανούς φοιτητές και ερευνητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε την επιθυμία της η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση να αποτελέσει ένα «ανοικτό παράθυρο της χώρας στον κόσμο», δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ειδική αγωγή ως μέσο κοινωνικής ενδυνάμωσης.

It was wonderful to meet Minister @sofiazacharaki to discuss ways to advance U.S. and Greek collaboration in education, lifting up the next generation and making both countries stronger. Looking forward to our joint celebrations of Freedom 250 this year! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRamoP35yF — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 12, 2026

Το βλέμμα στα «εμβληματικά» ιδρύματα και το Χάρβαρντ

Πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις, η χρονική συγκυρία της συνάντησης δεν είναι τυχαία. Μετά τη θεσμοθέτηση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει πλέον τη σύναψη ισχυρότερων στρατηγικών συμμαχιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα «καλοβλέπει» τη δημιουργία μόνιμων ερευνητικών κόμβων και προγραμμάτων αριστείας σε συνεργασία με εμβληματικά αμερικανικά ιδρύματα της Ivy League, με το Χάρβαρντ να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επιδιώξεων. Η παρουσία της Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνει τη στήριξη της Ουάσιγκτον σε αυτό το άνοιγμα, με σκοπό η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.