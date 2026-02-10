Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το «success story» των πρώτων 100 ημερών και το ενεργειακό στοίχημα

Σε βίντεο διάρκειας περίπου τριών λεπτών που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο X, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών της θητείας της στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας βαθύτερη συνεργασία σε διπλωματικό, ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο.

Το βίντεο συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό με συναντήσεις της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και στελέχη της αμερικανικής διοίκησης, καθώς και επισκέψεις σε ενεργειακές υποδομές και κόμβους διασύνδεσης.

Η ίδια περιέγραψε ως μεγάλη τιμή το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν την 250ή επέτειο από την ανεξαρτησία τους με εκείνη να υπηρετεί ως πρέσβης στην Ελλάδα — χώρα που χαρακτηρίζει «κοιτίδα της δημοκρατίας» και κρίσιμο στρατηγικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Under the leadership of President Trump, the United States aims big, and we deliver. In my first 100 days in Greece, we have brought the United States-Greece partnership to historic new heights. And this is just the beginning! pic.twitter.com/5TLW9qYHZB — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 10, 2026

Ο Κάθετος Διάδρομος ως γεωστρατηγική προτεραιότητα

Στο επίκεντρο της αμερικανο-ελληνικής συνεργασίας, που τεκμηριώνει και με φωτογραφικό υλικό στο βίντεό της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρίσκεται η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας, γνωστή ως Κάθετος Διάδρομος. Πρόκειται για δίκτυο υποδομών που μπορεί να διασυνδέσει τις εγκαταστάσεις LNG στη βόρεια Ελλάδα με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας διάδρομο για ροή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς αγορές που μέχρι σήμερα εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο ή άλλες πηγές.

Η προώθηση αυτού του εγχειρήματος έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ και την ελληνική πλευρά ως στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την απεξάρτησή της από ρωσικά καύσιμα. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ενεργό ρόλο στη διπλωματική στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, με δημόσιες αναφορές και συμμετοχή σε διαβουλεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνιών και την άρση ρυθμιστικών εμποδίων στο πλαίσιο του διαδρόμου.

Σημαντικό σημείο του ενεργειακού νέου τοπίου αποτελεί η ιστορική συμφωνία για μακροχρόνια παροχή αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υπέγραψαν η Atlantic See LNG Trade, που είναι κοινοπραξία της AKTOR και της DEPA Commercial, με αμερικανική εταιρεία παραγωγής LNG.

Αυτή η συμφωνία προβλέπει πιθανό ετήσιο όγκο έως και 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG για 20 χρόνια, με στόχο την προμήθεια και διανομή στις αγορές της Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, μια εξέλιξη που θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και ως κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης για την Ευρώπη, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας.