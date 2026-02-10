Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Οι Τεξανοί κατεβαίνουν Αθήνα και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στρώνουν χαλί. Ο υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου , ετοιμάζεται για υποδοχή επιπέδου, με μουσικές, χαμόγελα, υπογραφές και φυσικά ελληνική φιλοξενεία.

Σκοπός της απόβασης των υψηλόβαθμων της Chevron είναι ξεκάθαρος. Να πέσουν οι τελικές υπογραφές, μαζί με τους εταίρους της Helleniq Energy , στις συμβάσεις με το ελληνικό Δημόσιο για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Την τελετουργία έχει αναλάβει να στήσει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), με την παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένη. Διπλωματία, ενέργεια και business στο ίδιο τραπέζι.

Το ραντεβού, ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου. Και τέσσερις ημέρες μετά, ο κ. Παπασταύρου πετά για Ουάσιγκτον, με φόντο τον Κάθετο Διάδρομο. Κάποιοι υπογράφουν εδώ, κάποιοι συνεχίζουν το έργο εκεί.

Και κάπως έτσι, μετά από χρόνια στα χαρτιά και στα «θα», το νερό φαίνεται πως μπαίνει επιτέλους στο αυλάκι. Οι υπογραφές πέφτουν, τα μηνύματα φεύγουν και το ενεργειακό παζλ αρχίζει, έστω δειλά, να κουμπώνει.