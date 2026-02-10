Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η πανηγυρική τελετή υπογραφής για τους υδρογονάνθρακες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία παραχώρησης των τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, καθώς άναψε το «πράσινο φως» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy.



Η τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της Chevron , ενώ αμέσως μετά οι συμβάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς κύρωση, όπως επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Action 24.

Τα οικόπεδα και το επενδυτικό σχήμα

Οι συμβάσεις αφορούν τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Α2», για τα οποία η κοινοπραξία είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής τον Οκτώβριο.

Στο επενδυτικό σχήμα, η Chevron κατέχει 70% και τον ρόλο του operator, ενώ η HELLENiQ Energy συμμετέχει με 30%. Μετά την κοινοβουλευτική κύρωση, ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη των ερευνητικών εργασιών στο πεδίο το φθινόπωρο του 2026.

Σεισμικές έρευνες χωρίς… περιττές στάσεις

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν απευθείας σε στοχευμένες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, παρακάμπτοντας ενδιάμεσα στάδια.

Ο λόγος είναι απλός: τμήματα των συγκεκριμένων οικοπέδων έχουν ήδη χαρτογραφηθεί στο παρελθόν μέσω προκαταρκτικών ή δισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Οι νέες εργασίες θα επικεντρωθούν κυρίως σε περιοχές που δεν έχουν επαρκώς ερευνηθεί ή όπου τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν ακριβή γεωλογική αποτύπωση. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτεταμένες θαλάσσιες ζώνες και μεγάλα βάθη, παράγοντες που ανεβάζουν κατακόρυφα τον βαθμό τεχνικής δυσκολίας.

Από τα σεισμικά στη γεώτρηση

Εφόσον τα ευρήματα κριθούν ενθαρρυντικά, το επόμενο και σαφώς πιο απαιτητικό βήμα, θα είναι η απόφαση για ερευνητική γεώτρηση, ένα έργο υψηλού κόστους και τεχνικής πολυπλοκότητας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση παίζει η επεξεργασία και αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σημείο στόχευσης. Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνογνωσία και η τεχνολογική υπεροχή κολοσσών όπως η Chevron.

Παράλληλο «μέτωπο» στην Τουρκία

Δεν περνά απαρατήρητο ότι σχεδόν ταυτόχρονα η Chevron υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας και με την Τουρκία. Το deal αφορά κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου με την κρατική Turkish Petroleum (TPAO), τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, με έμφαση στον περιορισμό των ρωσικών προμηθειών, αλλά και στην ενίσχυση των ενεργειακών δεσμών με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, η συνεργασία θα μπορούσε –σε βάθος χρόνου– να οδηγήσει σε παραγωγή έως και 1 εκατ. βαρελιών ημερησίως.