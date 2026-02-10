Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: Έχουμε δυο μήνες έως το Πάσχα να τελειώσουμε με την ευλογιά

«Θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, η στήριξή της είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και δική μου» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του κλάδου με βασικότερο αυτών την αναπλήρωση του εισοδήματος για όσους παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους.

«Είναι εθνικός στόχος η εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και έχουμε δυο μήνες μέχρι το Πάσχα για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε ενημερωθεί από το υπουργείο ότι τα κρούσματα είναι εξαιρετικά χαμηλά» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε «αποπροσανατολιστική» τη συζήτηση για το εμβόλιο και επανέλαβε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η τήρηση όλων των μέτρων βιοασφάλειας.

Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ευλογιά τονίζοντας πως εάν δεν υπάρξει εκρίζωσή της μετά από το Πάσχα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για όλο τον κλάδο. Σημείωσαν επίσης ότι απαιτείται «ευέλικτη και σύντομη» ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου για όσους κτηνοτρόφους έχουν χάσει τα ζώα τους.

