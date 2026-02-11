Υδρογονάνθρακες: Chevron, ExxonMobil και LNG «κλειδώνουν» τον νέο ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας

Άλλο ένα κρίσιμο βήμα στο μακρύ –και γεμάτο καθυστερήσεις– κεφάλαιο των ελληνικών υδρογονανθράκων μπαίνει τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει «κλειδώσει» για τις 16 Φεβρουαρίου η έλευση στελεχών της διοίκησης της Chevron στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση μιας νέας φάσης ερευνών.

Την ερχόμενη Δευτέρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η διοίκηση της ΕΔΕΥΕΠ αναμένεται να υπογράψουν με τη Chevron τις συμβάσεις παραχώρησης για έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks:

«Νότια Πελοπόννησος»

«Α2»

«Νότια της Κρήτης I»

«Νότια της Κρήτης II»

Οι συμφωνίες ανοίγουν επισήμως τον δρόμο για την αναζήτηση πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε περιοχές με έντονο γεωλογικό ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron , με εταίρο την Helleniq Energy , κέρδισε τον περασμένο Οκτώβριο τον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στα συγκεκριμένα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα.

Από τη Βουλή… στις σεισμικές έρευνες

Μετά τις υπογραφές, τα κείμενα των συμβάσεων θα κατατεθούν στη Βουλή, προκειμένου να κυρωθούν και να αποκτήσουν ισχύ νόμου. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο πεδίο.



Σύμφωνα με τον υπουργό, οι γεωφυσικές (σεισμικές) έρευνες τοποθετούνται χρονικά προς το τέλος του 2026. Δεδομένου ότι οι σεισμικές εργασίες διεξάγονται κυρίως τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Δεκέμβριος), εκτιμάται ότι η Chevron θα φέρει ειδικό σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το σκάφος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όση δηλαδή αντιστοιχεί στα τέσσερα θαλάσσια blocks. Οι πρώτες έρευνες θα αφορούν την πρόσκτηση δισδιάστατων (2D) σεισμικών απεικονίσεων του υπεδάφους.

Από τα 2D στα 3D – Το «φίλτρο» του 2027

Τα δεδομένα των 2D σεισμικών θα αξιολογηθούν και, εφόσον επιβεβαιώσουν γεωλογικές δομές με ενδιαφέρον, είναι πολύ πιθανό εντός του 2027 να ακολουθήσουν τρισδιάστατες (3D) σεισμικές έρευνες. Αυτές θα είναι πιο στοχευμένες, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις για κοιτάσματα υδρογονανθράκων .

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα θεωρεί ότι τα υποθαλάσσια γεωλογικά συστήματα μοιάζουν με τις επιτυχημένες δεξαμενές φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (π.χ. πεδία Zohr στην Αίγυπτο, Leviathan στο Ισραήλ). Αυτή η γεωλογική ομοιότητα αποτελεί μέρος της στρατηγικής προσέγγισης από Chevron, αν και δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικές ανακαλύψεις στην ελληνική ΑΟΖ.

Γεωπολιτική «σφραγίδα» από τις ΗΠΑ

Η ενεργή παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ενεργειακή εξέλιξη – είναι και καθαρό γεωπολιτικό μήνυμα. Έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον έχει αναβαθμίσει τη χώρα μας σε στρατηγικό εταίρο στον τομέα της ενέργειας.



Σε συνδυασμό με την επέκταση της δραστηριότητας της ExxonMobil στο block 2 του Ιονίου, δυτικά της Κέρκυρας, και τη συνέχιση των ερευνών της στα blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης», ο αμερικανικός παράγοντας ενισχύει σαφώς το αποτύπωμά του στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής.

Παράλληλες εξελίξεις και στο Ιόνιο

Την ίδια ώρα, κινητικότητα καταγράφεται και στο Ιόνιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση του μετοχικού σχήματος της παραχώρησης. Η ExxonMobil αποκτά πλέον πλειοψηφική συμμετοχή 60%, έπειτα από την εξαγορά ποσοστών που κατείχαν η Energean και η HELLENiQ ENERGY.



Η συμφωνία υπεγράφη τον Νοέμβριο στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων – όχι μόνο σε επίπεδο επενδύσεων, αλλά και γεωπολιτικής βαρύτητας.

Παράλληλα, η Energean, η οποία διατηρεί τον ρόλο του διαχειριστή κατά την ερευνητική περίοδο, προετοιμάζει αίτημα για παράταση του ερευνητικού προγράμματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία και υλοποίηση ερευνητικής γεώτρησης.

Σε εκκρεμότητα το «Δυτικά της Κρήτης»

Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο της παραχώρησης «Δυτικά της Κρήτης», καθώς τον Απρίλιο λήγει η ισχύουσα παράταση του ερευνητικού προγράμματος της ExxonMobil. Η εταιρεία καλείται να λάβει κρίσιμη απόφαση, είτε να αιτηθεί νέα παράταση,είτε να επιστρέψει την παραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο.



Η επιλογή αυτή δεν είναι τυπική. Θα επηρεάσει άμεσα τον συνολικό σχεδιασμό των ερευνών στην περιοχή και θα αποτελέσει ένδειξη για το κατά πόσο η Κρήτη παραμένει ψηλά στις επενδυτικές προτεραιότητες των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών.

LNG και Κάθετος Διάδρομος

Οι εξελίξεις δεν σταματούν εδώ. Στις 24 Φεβρουαρίου αναμένεται η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας του Κάθετου Διαδρόμου, με αντικείμενο την άρση εμποδίων στη διακίνηση αμερικανικού LNG προς την Ανατολική Ευρώπη.

Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών από τις οποίες διέρχεται ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της AKTOR και CEO της Atlantic See LNG TRADE Αλέξανδρο Εξάρχου , τον CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κώστας Ξιφαράς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Απέναντι, θα βρεθούν οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, σε μια συνάντηση με σαφές πολιτικό και γεωστρατηγικό βάρος.

Η task force που έχει συγκροτηθεί καλείται να διαχειριστεί τα εμπόδια που εμφανίζονται στη διαδρομή του έργου, τόσο από κράτη και κύκλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκουν να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα» με διαφορετικούς όρους, όσο και από εκείνους που αμφισβητούν τη διάρκεια και τη δέσμευση των πολυετών συμβολαίων της υπερατλαντικής ενεργειακής συμμαχίας.

Δεν είναι τεχνική συνάντηση – είναι πολιτική

Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν αφορά χρονοδιαγράμματα ή τεχνικές λεπτομέρειες. Αφορά τον έλεγχο των ροών, των συμβολαίων και –τελικά– της επιρροής που θα παραχθεί από τον Κάθετο Διάδρομο.



Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα αν η Ελλάδα θα κατοχυρώσει τον ρόλο της ως σταθερός ενεργειακός άξονας στην Ανατολική Ευρώπη ή αν το έργο θα υπονομευθεί εκ των έσω, μέσω καθυστερήσεων, αμφισβητήσεων και εναλλακτικών σχεδίων που εξυπηρετούν διαφορετικές γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται με σαφή στόχο να «κλειδώσει» μακροπρόθεσμες ποσότητες LNG για τον Κάθετο Διάδρομο – τις ροές που θα κινούνται κατά μήκος της αλυσίδας αγωγών Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουγγαρία και θα καταλήγουν στην Ουκρανία.



Παράλληλα, επιδιώκεται η εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων συμβολαίων (short contracts) για την περίοδο 2026–2030, ώστε το έργο να αποκτήσει άμεσα όχι μόνο εμπορική, αλλά και ξεκάθαρη γεωπολιτική διάσταση.



Εκεί που η ενέργεια συναντά την ισχύ

Το διακύβευμα, πλέον, δεν είναι μόνο αν και πότε θα βρεθούν κοιτάσματα. Είναι ποιος ελέγχει τις ροές, ποιος γράφει τους όρους και ποιος κρατά το τιμόνι στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Με τη Chevron και την ExxonMobil παρούσες, το LNG στο επίκεντρο και τον Κάθετο Διάδρομο να μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικής σύγκρουσης, η Ελλάδα δεν καλείται απλώς να συμμετάσχει. Καλείται να κατοχυρώσει ρόλο.



Αν θα το καταφέρει ή αν το παιχνίδι θα χαθεί μέσα από καθυστερήσεις, εσωτερικές αντιστάσεις και «εναλλακτικές» ισορροπίες, θα φανεί σύντομα. Ένα είναι βέβαιο. Αυτή τη φορά, το ενεργειακό παιχνίδι παίζεται σοβαρά και δεν χωρά θεατές.