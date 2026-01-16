Chevron: «Πράσινο φως» στην επέκταση του κοιτάσματος Λεβιάθαν στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε τροχιά ενίσχυσης μπαίνει ο ενεργειακός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η Chevron άναψε το «πράσινο φως» για την επέκταση της παραγωγής στο κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan gas field στο Ισραήλ.



Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για φυσικό αέριο στην περιοχή και αναμένεται να ενισχύσει τόσο την εγχώρια αγορά του Ισραήλ όσο και τις περιφερειακές ροές προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Πρόκειται για αγορές-κλειδιά, με το ισραηλινό αέριο να διαδραματίζει όλο και πιο καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.



Το Λεβιάθαν δεν είναι απλώς ένα ακόμη κοίτασμα. Είναι ο βασικός πυλώνας του ενεργειακού συστήματος του Ισραήλ και ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξαγωγές του προς την Αίγυπτο τροφοδοτούν μονάδες LNG , οι οποίες με τη σειρά τους στέλνουν υγροποιημένο φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές, σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με τη Reuters, η επέκταση της παραγωγής θα ανεβάσει τις συνολικές παραδόσεις φυσικού αερίου από το Leviathan στα περίπου 21 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του κοιτάσματος και τον εξαγωγικό του χαρακτήρα.

Το έργο βρίσκεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η Chevron εκτιμά ότι η πλήρης λειτουργία της επέκτασης θα ξεκινήσει προς το τέλος της δεκαετίας. Το Leviathan παραμένει ενεργειακό «βαρύ πυροβολικό» για το Ισραήλ, την Ανατολική Μεσόγειο και έμμεσα την Ευρώπη.

Κοίτασμα «μαμούθ»

Το κοίτασμα Λεβιάθαν, που βρίσκεται ανοικτά των ακτών του Ισραήλ στη Μεσόγειο, διαθέτει συνολικά αποθέματα ύψους 600 bcm και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις υποθαλάσσιου φυσικού αερίου στον κόσμο. Η εκμετάλλευσή του ξεκίνησε το 2019 για την εγχώρια αγορά, ενώ οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο εγκαινιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2020.



Η NewMed Energy, πρώην Delek Drilling και μέλος του Delek Group του επιχειρηματία Γιτζάκ Τσούβα, κατέχει το 45,3% του κοιτάσματος και υπογράμμισε ότι η νέα συμφωνία δεν διασφαλίζει μόνο την προμήθεια ενέργειας στην Αίγυπτο αλλά και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του Λεβιάθαν, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια του Ισραήλ έως το 2064.



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία του Ισραήλ, ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού παρόχου ενέργειας στην περιοχή και αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στον γεωπολιτικό ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.