Παπασταύρου: Έως το τέλος του μήνα έρχεται στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron

Στα επόμενα βήματα στον τομέα των υδρογονανθράκων στη χώρα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο ertnews.

«Σε όλους τους τομείς ασκούμε στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο υπουργός ερωτηθείς για τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, αναφερόμενος σχετικά στην κατάρτιση για πρώτη φορά του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλάσσιων πάρκων στη χώρα.

Ιδιαίτερα στον τομέα των υδρογονανθράκων, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι έως το τέλος του μήνα θα έρθει προς ψήφιση η σύμβαση στη Βουλή. «Θέλω να ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί θετικά τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου», σημείωσε για την σύμβαση που βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία στη συνέχεια θα υπογραφεί και θα «έρθει στη Βουλή έως το τέλος του μήνα».

Όσον αφορά την επένδυση της ExxonMobil , ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι «σε 12-15 μήνες από τώρα θα έχουμε για πρώτη φορά ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας», όπου και θα διαπιστωθεί αν τα δυνητικά κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Προ των πυλών τα πορτοκαλί τιμολόγια

Μιλώντας στη συνέχεια για τα τιμολόγια ρεύματος σχολίασε ότι υπάρχει μια σταθερότητα, η οποία οφείλεται στην προσπάθεια που γίνεται να μειωθούν οι τιμές. «Δεν είναι εκεί που θέλουμε, αλλά παραμένουν αποκλιμακωμένα σε σχέση με έναν χρόνο πριν», υπογράμμισε ο υπουργός. Επιπλέον, τόνισε πως με την εφαρμογή των πορτοκαλί τιμολογίων, από τον Φεβρουάριο για επιχειρήσεις και τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ρυθμίζουν την κατανάλωσή τους και θα δουν πιο χαμηλές τιμές