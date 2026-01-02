Τα τρία ισχυρά κυβερνητικά χαρτιά του 2025

Ανακατατάξεις και εκπλήξεις έκρυβε το 2025 στη δυναμικότητα των μελών του υπουργικού συμβουλίου. Τα δεδομένα άλλαξαν τους τελευταίους μήνες, φέρνοντας στις πρώτες θέσεις πρόσωπα τα οποία κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα άλλαξε όλα

Ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε το όνομα του με την μεγαλύτερη ενίσχυση που έχει γίνει ποτέ στις ένοπλες δυνάμεις και η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Rafale, F-35, αναβάθμιση F-16, Φρεγάτες Belharra, αντιπυραυλικά συστήματα και drones συνθέτουν ένα οπλοστάσιο μοναδικό.

Παράλληλα προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στο στράτευμα, ενώ μέσα από την εξοικονόμηση πόρων που έγινε με το κλείσιμο και την συνένωση των στρατοπέδων προχώρησε σε αυξήσεις στους ένστολους. Μία κίνηση που προκάλεσε γκρίνιες σε άλλες κοινωνικές ομάδες φέρνοντας σε δύσκολη θέσεις υπουργούς που δεν κατάφεραν να κάνουν ανάλογες πράξεις.

Επίσης σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση πλήττει την χώρα μας αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε συγκεκριμένο σχέδιο για τη δημιουργία νέων κατοικιών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέχρι το 2030 θα έχουν δημιουργηθεί 4.500 νέες κατοικίες. Επί των ημερών του κατάφερε να αλλάξει μετά από δεκαετίες την πρόσοψη του πενταγώνου με την βιοκλιματική αναβάθμιση, μετατρέποντας το κτίριο σε μια σύγχρονη, φωτεινή και ενεργειακά αποδοτική κατασκευή.

Του αρέσουν οι … πρωτιές

Όποιο χαρτοφυλάκιο του έχει ανατεθεί εκείνος έχει καταφέρει όχι μόνο να ξεχωρίσει αλλά και να καταγράψει σημαντικές πρωτιές. Το όνομα του έγινε αρχικά γνωστό μέσα από το έργο του. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης – ο δημιουργός του gov.gr – κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και μάλιστα σε διακομματικό επίπεδο την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Τα ραντεβού και τα πιστοποιητικά για τον εμβολιασμό, τα sms για την έξοδο από το σπίτι και η άυλη συνταγογράφιση είναι ορισμένα από τα σημαντικά επιτεύγματα τα οποία ζήλεψαν ακόμα και χώρες του εξωτερικού.

Η μετακίνηση του από του υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης στο Παιδείας του έφερε μία ακόμη ιστορική πρωτιά. Επί των ημερών του έπεσαν οι υπογραφές για την λειτουργία των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Μία εμβληματική μεταρρύθμιση που χρόνια οι κυβερνήσεις της ΝΔ επιχειρούσαν να κάνουν πράξη.

Και τώρα πριν καν συμπληρώσει χρόνο στην καρέκλα του υπουργείου Οικονομικών, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup. Μία απόφαση που αλλάζει πίστα στην αξιοπιστία της χώρας μας που πριν από μερικά χρόνια ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και κάνει τον κάνει τον Κυριάκο Πιερρακάκη ένα από τα πρόσωπα που ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο το 2025.

Εκτόξευση δημοτικότητας

Οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που μετατρέπουν την χώρα μας σε ισχυρό παίκτη μεταφοράς αμερικανικού LNG σε Βαλκάνια και Ευρώπη, ανέβασαν κατακόρυφα τις μετοχές του Σταύρου Παπασταύρου . Ως οικοδεσπότης υποδέχθηκε στο Ζάππειο μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές κυβερνητικές αποστολές που έχουν στην χώρα μας και επιβεβαίωσε την άψογη συνεργασία που είχε μαζί τους όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Παράλληλα όμως ήταν εκείνος που επί των ημερών του έπεσαν οι υπογραφές για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο από τους αμερικανικούς κολοσσούς της Cevron και της ExxonMobil. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία επιτυγχάνεται η προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της χώρας μας ενώ λίγα 24ωρα πριν μας αφήσει το 2025 εγκρίθηκαν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.