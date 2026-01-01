Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Νίκου Δένδια - «Προχωράμε και το 2026 με σχέδιο και συνέπεια»

Με στόχο την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» προχωρά και το 2026 το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό τονίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έδωσε τις ευχές του μέσω X.

Το μήνυμα του Νίκου Δένδια για το 2026:

«Με την έλευση του νέου έτους, εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και πρόοδο σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!



Προχωράμε και το 2026 με σχέδιο και συνέπεια στην υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», με στόχο:

την αμυντική θωράκιση της χώρας

τον εκσυγχρονισμό των δομών

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και

τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και της ευρύτερης στρατιωτικής οικογένειας.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους!».