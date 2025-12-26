Ο Δένδιας απαντά στην τουρκική πρόκληση: «Aποφασισμένη η Ελλάδα να υπερασπιστεί την κυριαρχία της»

Μήνυμα - απάντηση σε όσα προκλητικά υποστήριξε ανήμερα τα Χριστούγεννα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έδωσε από τη Σάμο όπου βρέθηκε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.



Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα. Η χώρα μας δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιοδήποτε γείτονάς της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».



«Όμως από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων» συμπλήρωσε.



«Έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές» κατέληξε στη δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όπως σημειώνει, δε, σε ανάρτησή του στο Χ «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».