Δένδιας για νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων: Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή, δεν είμαστε Λουξεμβούργο

«Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή, δεν κινούμεθα σε ουδέτερο έδαφος. Η Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε το Λουξεμβούργο. Υπάρχει casus belli, υπάρχει «γαλάζια πατρίδα», είναι το μήνυμα που έστειλε από τη Βουλή ο Νίκος Δένδιας, υπεραμυνόμενος του νομοσχεδίου που αλλάζει τον χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.



Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου εισήχθη νωρίτερα σήμερα το νομοσχέδιο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως η παρούσα κατάσταση δεν είναι ανεκτή και γι’αυτό η κυβέρνηση αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος ώστε να προχωρήσει στις προωθούμενες αλλαγές.



«Παίρνουμε το πολιτικό κόστος, αφήστε μας να κάνουμε τη μεταρρύθμιση», ανέφερε και πρόσθεσε το εξής μήνυμα: «Το πρωί μιλώντας στους βουλευτές της ΝΔ, τόνισα πως υπάρχει ο κίνδυνος, κάποιος μελλοντικός πρωθυπουργός να χρειαστεί να πάρει αποφάσεις και να βρεθεί στη δυστυχή θέση. Όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και τόνισε την αδήριτη ανάγκη, μια μελλοντική κυβέρνηση να γνωρίζει ότι έχει στα χέρια της το εργαλείο, «ώστε ο ελληνικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για το μέλλον του και να προασπίσει την κυριαρχία και όχι να σύρεται σε αποφάσεις από τυχόν αδυναμία».



Μάλιστα, με το βλέμμα στραμμένο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ξεκαθάρισε πως «επειδή μας ακούνε και πέρα από τη θάλασσα», το δόγμα της πατρίδας ήταν και παραμένει αμυντικό και αποτρεπτικό.

«Δεν είναι σοφή επιλογή η απόπειρα αλίευσης ψήφου»

Κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προσπάθεια αλίευσης της ψήφου των υπαξιωματικών, απέρριψε τις καταγγελίες περί απαξίωσής τους με το νομοσχέδιο, καθώς τόνισε πως «επειδή τους σέβομαι, γι’ αυτό φέρνω το νομοσχέδιο. Επειδή έχουν να εκπληρώσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, γι' αυτό φέρνω το νομοσχέδιο. Δεν στερούμε στους υπαξιωματικούς την εξέλιξη. Τους αφήνουμε δυο παράθυρα με τα οποία μπορούν να γίνουν αξιωματικοί», τόνισε, απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις.

Όταν ο Δένδιας τα έβαλε με τον.. Θεό (Καραμανλή)

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε μια ιστορία από τα φοιτητικά του χρόνια όταν ο Νόμος 815 για τα πανεπιστήμια τον είχε φέρει… αντιμέτωπο με τον ιστορικό ιδρυτή της παράταξης. Με ιδιαίτερα περιγραφικό τρόπο, ο υπουργός έδωσε στους βουλευτές την εικόνα της νιότης του απέναντι στον εθνάρχη.



Όπως περιέγραψε: «Ο κύριος Δρίτσας μου θύμισε τα νιάτα μου. Είχα διαφωνήσει με το Νόμο 815 και είχα γράψει μια επιστολή και απαιτούσα από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να έρθει να απολογηθεί στη Νεολαία. Τόσο μυαλό κουβάλαγα! Τότε τον λέγαμε Θεό…. Τον 815 τον πήρε πίσω πράγματι. Δεν ήξερα πως ήσασταν κρυφός οπαδός του Καραμανλή κύριε Δρίτσα…».

Δένδιας προς ΚΚΕ: «Στον Κόκκινο Στρατό πώς ήταν τα πράγματα;»

Ο υπουργός δεν άφησε ασχολίαστη την κριτική και της ελάσσονος αντιπολίτευσης. «Στον Κόκκινο Στρατό πώς ήταν τα πράγματα; Ο Κόκκινος Γιατρός ήταν γεμάτος συνταγματάρχες; Χωρίς υπαξιωματικούς και στρατιώτες;», ρώτησε με δηκτικό τρόπο τους βουλευτές του ΚΚΕ, ενώ απευθυνόμενος στη Νέα Αριστερά, επεσήμανε πως το γεγονός ότι «καταρρέει δημοσκοπικά» δεν σημαίνει ότι απαλείφονται οι ευθύνες της καθώς έχει κυβερνητική διαδρομή.