Άγριο «γαλάζιο» επεισόδιο Καιρίδη - Δαβάκη: «Πού είναι ο Δένδιας; Μας προσβάλλει» -«Πώς κάνεις έτσι»

Άγριο «γαλάζιο» επεισόδιο ανάμεσα στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη και τον αντιπρόεδρο της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρη Καιρίδη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των βουλευτών.



Λίγο πριν την έναρξη της ακρόασης φορέων επί του νομοσχεδίου για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων και πριν ανοίξουν οι κάμερες της Βουλής, ο Δημήτρης Καιρίδης ζήτησε εξηγήσεις από τον υφυπουργό για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη σημερινή συζήτηση.



«Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του», ανέφερε σε έντονο ύφος ο αντιπρόεδρος της επιτροπής.



«Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη», απάντησε σε εξίσου οξείς τόνους ο Θανάσης Δαβάκης.

Ένταση και «καρφιά» και μόλις άνοιξαν οι κάμερες

Η ένταση συνεχίστηκε και αμέσως μόλις άνοιξαν οι κάμερες, όταν άπασα η αντιπολίτευση στηλίτευσε την απουσία του υπουργού από τη συνεδρίαση.

Τότε, ο Θανάσης Δαβάκης αναγκάστηκε να απαντήσει στις ομαδικές επικρίσεις, «καρφώνοντας» ωστόσο κυρίως τον συνάδελφό του στη ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.



«Κύριε πρόεδρε, όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος εκνευρισμένο με ρωτήσατε “που είναι ο υπουργός;”», ανέφερε αρχικώς ο Θανάσης Δαβάκης, απευθυνόμενος στον «γαλάζιο» αντιπρόεδρο.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο υφυπουργός αναπληρώνει, αυτό συμβαίνει κατ' επανάληψη. Έχω εμπειρία και νομίζω πως θα ανταπεξέλθω. Λυπούμαι για τη θρυαλλίδα που δημιουργήσατε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κύριε πρόεδρε. Είναι όλο το υπουργείο Άμυνας εδώ. Λυπούμαι και για τον κύριο Μάντζο που μας είπε πως εδώ δεν είναι Πεντάγωνο, πρόκειται για μια διοικητική μηχανή που πολλοί θα ζήλευαν».



Τότε ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως «η αναφορά μου σε εσάς κύριε Δαβάκη είναι στο ύφος με τον οποίο επικρίνατε τον αντιπρόεδρο και τον επαναφέρατε στη τάξη. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να το κάνει αυτό στη Βουλή!», όπως είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Παίρνοντας το λόγο, ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Δημήτρης Καιρίδης εξήγησε πως ναι μεν «δεν υπάρχει τίποτα αντικανονικό ενάντια στον Κανονισμό» και ο υφυπουργός «είναι απολύτως επαρκής», ωστόσο «καλό θα ήταν να ήταν εδώ ο υπουργός».



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός εδώ και να ακούσει τους φορείς. Καταλαβαίνω το βαρύ πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις του στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Καλό θα ήταν να είναι εδώ ο υπουργός. Θα είναι εδώ στη δεύτερη ανάγνωση μετά τα Χριστούγεννα και φυσικά στην Ολομέλεια προφανώς Προκειμένου να έχουμε το διάλογο που αρμόζει σε αυτό το νομοσχέδιο».



Εν πτήσει προς το Βελιγράδι ο Δένδιας



Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επεσήμαναν πάντως πως ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται εν πτήσει προς το Βελιγράδι.