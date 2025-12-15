Ο «χάρτης Δένδια» για Ένοπλες Δυνάμεις: Όλες οι αλλαγές σε μισθούς, βαθμούς και στράτευση γυναικών

Κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, το ιστορικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αλλάζει τον χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων. Από τις νέες μισθολογικές κλίμακες και την αναμόρφωση της ιεραρχίας, μέχρι τη θεσμοθέτηση της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών και τα κίνητρα για τους ανυπότακτους, το Σχέδιο Νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» φέρνει τη σφραγίδα της πλήρους αναδιοργάνωσης.

Με την κατάθεση του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου στη Βουλή, ολοκληρώνεται η δέσμη πολιτικών της «Ατζέντας 2030», την οποία είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας . Το νομοσχέδιο, που έλαβε το «πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα τέλη Σεπτεμβρίου, στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό του στρατεύματος, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοκρατία και την επιχειρησιακή ισχύ.

Νέο μισθολόγιο και βαθμολογική εξέλιξη



Μία από τις πλέον αναμενόμενες ρυθμίσεις αφορά την αναδιάρθρωση των βασικών μισθών. Το νομοσχέδιο εισάγει νέα μισθολογικά κλιμάκια που συνδέονται άμεσα με τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προέλευσης των στελεχών. Παράλληλα:

Θεσπίζονται νέοι βαθμοί για τους μόνιμους Υπαξιωματικούς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), οι οποίοι πλέον θα λογίζονται ως Υπαξιωματικοί Ειδικής Προέλευσης (ΥΕΠ).

Οι προαγωγές θα διενεργούνται αποκλειστικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ενισχύοντας την αξιοκρατία και τον εξορθολογισμό της ιεραρχίας.

Ρυθμίζεται η διαδικασία μετάταξης αποφοίτων ΑΣΜΥ στο σώμα των Αξιωματικών.

Εθελοντική στράτευση γυναικών και εφεδρεία



Το νομοσχέδιο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κοινωνική προσφορά και την εθνική άμυνα με τη θεσμοθέτηση της εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Πρόκειται για μια κίνηση που ευθυγραμμίζει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με τα διεθνή πρότυπα, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η εφεδρεία με την εισαγωγή του θεσμού του «ενεργού εθελοντή έφεδρου», ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη μετεκπαίδευση των εφέδρων, με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας.

Ακαδημαϊκή αναβάθμιση και «θητεία-ευκαιρία»

Η εκπαίδευση των στελεχών και των οπλιτών περνά σε άλλη διάσταση:

Συστήνεται η Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ)

Η ΣΕΘΑ και η ΑΔΙΣΠΟ ξεκινούν συμπράξεις με ΑΕΙ για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Για τους οπλίτες θητείας, προβλέπεται πιστοποιημένη επιμόρφωση μέσω Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε η θητεία να λειτουργεί ως «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας.

Παραμεθόριος και ανυπότακτοι



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση των υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, μέσω ενός νέου πλαισίου τοποθετήσεων και μεταθέσεων. Επίσης, το Υπουργείο στέλνει μήνυμα στους ανυπότακτους, παρέχοντας κίνητρα για κατάταξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, προκειμένου να κλείσουν οριστικά οι εκκρεμότητες με τη στρατολογία.

Τέλος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στη Στρατολογική Νομοθεσία (αναβολές σπουδαστών, κατοίκων εξωτερικού κ.α.) και ρυθμίσεις για τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις του μέλλοντος.