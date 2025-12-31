Νίκος Δένδιας: Το ολιστικό σχέδιο για τη «Στρατιωτική Οικογένεια» – Όλες οι αλλαγές σε μισθούς, στέγη και υγεία

Με μια Ημερήσια Διαταγή γεμάτη δεσμεύσεις για το 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ς, στέλνει μήνυμα ισχύος και κοινωνικής μέριμνας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» βρίσκεται η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της στρατιωτικής οικογένειας, με εμβληματικά έργα στην κατοικία και την υγεία.

Η μετάβαση στη «Νέα Εποχή»



Ο Υπουργός αναφέρθηκε στον «χάρτη μετάβασης» που ήδη συζητείται στη Βουλή, ο οποίος περιλαμβάνει ένα νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας και, κυρίως, βελτιωμένες οικονομικές απολαβές για τα στελέχη. Όπως τόνισε, ο άνθρωπος παραμένει ο κρίσιμος «πολλαπλασιαστής ισχύος» των Ενόπλων Δυνάμεων.

10.454 νέες κατοικίες και μέτρα κατά της ακρίβειας



Η Πολιτεία απαντά στο πρόβλημα της στέγασης με ένα γιγαντιαίο κατασκευαστικό πρόγραμμα:

Κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και συντήρηση άλλων 7.030 υφισταμένων.

Δωρεάν στέγη για όσους μετατίθενται σε τόπους μη επιθυμίας.

«Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας»: Μέτρα ώστε τα στρατιωτικά πρατήρια να είναι 20-23% φθηνότερα από την ελεύθερη αγορά.



Έμφαση στην υγεία και τη Μητρότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υγειονομικές παροχές και τη στήριξη των νέων γονέων:

Πλήρης απαλλαγή (0%) των στελεχών από τη συμμετοχή σε υγειονομικές δαπάνες, καταργώντας το 15% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Νέες Μαιευτικές Κλινικές στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης.

Δωρεάν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και κρυοσυντήρηση ωαρίων για το προσωπικό.

Ίδρυση Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος, με στόχο να καταστεί η κορυφαία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέριμνα για το παιδί και την αναπηρία



Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 12 βρεφονηπιακών σταθμών (6 νέοι και 6 ανακατασκευασμένοι) , καθώς και την αναβάθμιση του Ειδικού Κέντρου Φροντίδας Παίδων για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, ιδρύονται στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αναπηρία και νέες δομές για τους αποστράτους.



Γεωπολιτική σταθερότητα



Ο Νίκος Δένδιας δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων ως πυλώνα σταθερότητας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. «Υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ενισχύουν τη θέση της στη Μεσόγειο και στον κόσμο» , ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας το προσωπικό να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και το 2026


