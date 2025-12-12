Με βολή τορπίλης η «απάντηση» Δένδια στις προκλήσεις της Τουρκίας

«Απάντηση» επί του πεδίου στις προκλητικές δηλώσεις που εξαπολύει η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα, και σε όσα ανέφερε χθες ο τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ περί μονομερών ενεργειών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο έδωσε ο Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Άμυνας να παρακολουθεί βολή τορπίλης από το Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ».

Ο Νίκος Δένδιας επιβιβάσθηκε χθες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο Yποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης “SeaHake mod4” εναντίον στόχου επιφανείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ».

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.

Η τορπίλη SeaHake mod4

Με τη νέα τορπίλη τα υποβρύχια Type 214 κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» αποκτούν δυνατότητες πρώτου πλήγματος, καθώς «κλειδώνουν» με ακρίβεια στόχους επιφανείας από μεγάλες αποστάσεις.

Οι τορπίλη SeaHake mod4 έχει μέγιστη εμβέλεια τα 50 χιλιόμετρα, ταχύτητα έως 50 κόμβους και συνδυάζει προηγμένους αισθητήρες με τεχνολογία καθοδήγησης μέσω οπτικής ίνας, αποτελώντας πολλαπλασιαστή ισχύος για τους «θηρευτές» του Αιγαίου.