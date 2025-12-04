Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Δεν απειλούμε κανέναν, να μην ξεχνάμε το Casus Belli

Με αυστηρό και καθαρό τρόπο απαντά η Αθήνα στις αιχμές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Δένδια για το αμυντικό δόγμα της Ελλάδας και την διακηρυγμένη απόφασή της να προστατέψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολίαζαν:

«Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε.

Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli).

Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε.

Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει μπει στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ ενώ ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος και στενός συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ σε ένα παραληρηματικό κρεσέντο, τον είχε χαρακτηρίσει «τρολ του διαδικτύου».