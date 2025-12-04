Οι Τούρκοι βρίζουν τον Δένδια αλλά παράγουν τα bayraktar σαν... κουλούρια

Δηλαδή, ο Νίκος Δένδιας ευρισκόμενος στην Ιαπωνία ενημερώθηκε ότι ένας στενός συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν τον αποκάλεσε «τρολ του διαδικτύου».

Ο Ομέρ Τσελίκ που είναι ομόβαθμος με την Σδούκου της ΝΔ και τον Τσουκαλά του ΠΑΣΟΚ στο AKP του Τούρκου Προέδρου, με τον οποίο φυσικά έχει πολύ στενές σχέσεις, επιτέθηκε στον υπουργό Άμυνας θεωρώντας ότι το νέο αμυντικό δόγμα που προβάλει η Ελλάδα είναι προφανώς επιθετικό(;), βλαπτικό(;), απειλητικό(;) για τα συμφέροντα της Άγκυρας.

Άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύομαι στα γεωπολιτικά, μου εξήγησε ότι οι δηλώσεις του Τσελίκ δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αποτύπωση του γενικότερου κλίματος που υπάρχει για τον Δένδια στη γειτονική χώρα. Και απλά έγιναν από έναν κομματικό του Ερντογάν σε γλώσσα που χρησιμοποιούν συνήθως κάποια ακραία ΜΜΕ που πρόσκεινται στον Τούρκο Πρόεδρο.

Από την άλλη βέβαια υπάρχει ένα σαφές ερώτημα που παρά τις κορώνες του Τσελίκ ή του όποιου άλλου Τούρκου αξιωματούχου, παραμένει στη μέση του τραπεζιού:

Τα Bayraktar, της Bayrak, τα οποία- ειρήσθω εν παρόδω -η Τουρκία θέλει να πουλήσει σε δεκάδες χώρες, γιατί τα παράγει σαν να είναι... κουλούρια;

Προφανώς όχι για λόγους τεχνογνωσίας, τεχνολογικής υπεροχής ή αμιγώς οικονομικούς.

Οπότε, όταν εξοπλίζονται οι γείτονες είναι αποδεκτό και όλα καλά, αλλά όταν το κάνει η Ελλάδα είναι «απειλή στο Αιγαίο».

Κατανοητό.