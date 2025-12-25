Αδιανόητη πρόκληση από το τουρκικό Υπ. Άμυνας:Δεν κάνουμε παραβιάσεις, πετάμε σε διεθνή εναέριο χώρο

Πηγές του υπουργείου Άμυνας σχολίασαν την τριμερή Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ τονίζοντας ότι η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προέρχεται από μονομερή βήματα και τετελεσμένα γεγονότα και όχι από την Τουρκία.



«Ασυνεπή προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και εναέριο χώρο»





Την ίδια στιγμή πηγές του Άμυνας αναφέρθηκαν στις πρόσφατες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου κατηγορώντας την Ελλάδα για ασυνεπή προσέγγιση.



«Οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου πηγάζουν από την ασυνεπή προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, πρωτοφανή τόσο στην ιστορία όσο και σήμερα. Οι πτήσεις μας στο Αιγαίο Πέλαγος διεξάγονται εντός του διεθνούς εναέριου χώρου.



Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα ζητήματα με την Ελλάδα ειρηνικά μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».



«Αυτή η πρωτοβουλία δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία»

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η τριμερής δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα τάσσεται υπέρ του διαλόγου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.



«Η Τουρκία διατηρεί τη δέσμευσή της για διατήρηση της σταθερότητας και διατήρηση του διαλόγου στην περιοχή. Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και η ρητορική του που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση στις πραγματικότητες επί του εδάφους ή στο διεθνές δίκαιο.



Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του εδάφους.





Συμπερασματικά, το μέρος που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, είναι τα αποκλειστικά και μονομερή βήματα και προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του να γίνει η περιοχή μια λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας, αντί για μια ζώνη συγκρούσεων».

