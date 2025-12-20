Ερντογάν: «Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός - Δεν θα αφήσουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα μας»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα προς τους γείτονες της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, χωρίς ωστόσο να κάνει εκπτώσεις στην προστασία των δικαιωμάτων της χώρας του.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν έδωσε σήμερα Σάββατο (20/12) το «παρών» σε τελετή του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στο ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης, όπου παραδόθηκαν ένα υποβρύχιο, ένα αποβατικό σκάφος και ένα μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα.

Ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας έδωσε έμφαση στα αμυντικά επιτεύγματα της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι δεν προορίζονται για πόλεμο αλλά για την προστασία της ειρήνης.

«Δεν έχουμε καμία επιδίωξη σε κανένα έδαφος ή κυριαρχία. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις και συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας. Ως Τουρκία είμαστε μια χώρα την οποία όλοι μπορούν να εμπιστευτούν, να βασιστούν και να στηριχθούν στις πιο δύσκολες και δύσκολες στιγμές.

Ωστόσο, είμαστε επίσης μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και οι νόμοι της. Όλες αυτές οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος».