«Πυρά» Άγκυρας κατά Νετανιάχου: «Γελοίες και κωμικές οι δηλώσεις του»

Ο διευθυντής Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν, με ανάρτηση του εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ αποσταθεροποιητική δύναμη που έχει εμμονή με την Τουρκία.

Στην ίδια ανακοίνωση κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι έχει φέρει αίμα και δυστυχία στη Μέση Ανατολή, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων.

Σημειώνεται πως χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ είχε στείλει μήνυμα προς την Άγκυρα, λέγοντας: «όσοι ονειρεύεστε να επαναφέρετε αυτοκρατορίες, καλύτερα να το ξεχάσετε».

Η ανάρτηση του Διευθυντή Επικοινωνιών της Τουρκικής προεδρίας

Είναι ειρωνικό για Ισραηλινούς ηγέτες να μιλούν για ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες άλλων στην περιοχή, τη στιγμή που μόλις έχουν διαπράξει μία από τις χειρότερες γενοκτονίες στην ιστορία. Το Ισραήλ υπήρξε αποσταθεροποιητική δύναμη και η μακροχρόνια υστερία του σχετικά με τη δύναμη και την επιρροή της Τουρκίας είναι απλώς κωμική.



Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία υπήρξε πηγή σταθερότητας και ειρήνης. Αντίθετα, η κυβέρνηση Νετανιάχου έφερε αίμα και δάκρυα στην περιοχή. Η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις εδαφικές της φιλοδοξίες παρουσιάζοντάς τες ως απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας, ενώ παραμένει δύναμη κατοχής στην Παλαιστίνη και τη Συρία.



Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε περίπου επτά χώρες στη Μέση Ανατολή τα τελευταία δύο χρόνια. Η ηγεσία Νετανιάχου υπήρξε καταστροφή όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τον ισραηλινό λαό. Τώρα, η ίδια ηγεσία θέλει να αποσπάσει την προσοχή από τα εγκλήματά της επιτιθέμενη στη χώρα μας.



Ως Τουρκία, θα στεκόμαστε πάντα σταθερά στο πλευρό όλων όσοι επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα. Καμία φθηνή επίθεση και καμία γελοία δήλωση, όπως αυτή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, δεν θα μας αποτρέψει από τη στήριξή μας προς τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας. Η ειρήνη θα επικρατήσει, παρά όσους επιδιώκουν να την καταστρέψουν!