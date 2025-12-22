Η αντιπολίτευση «καρφώνει» τον Ερντογάν για την ακρίβεια συγκρίνοντας την Τουρκία με την Ελλάδα

Στην έντονη ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό τροφίμων στην Τουρκία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, σε ομιλία του στην Αδριανούπολη, υποστηρίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες από την Τουρκία ταξιδεύουν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν φθηνότερα ψώνια.

Σύμφωνα με τον Οζέλ, κάτοικοι της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης οργανώνονται για ημερήσιες μετακινήσεις σε πόλεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Αλεξανδρούπολη, καθώς -όπως είπε- οι χαμηλότερες τιμές βασικών αγαθών καλύπτουν ακόμη και το κόστος του ταξιδιού. «Η Ελλάδα είναι σήμερα τόσο φθηνή σε σύγκριση με τα τρόφιμα στην Τουρκία, που το ταξίδι όχι μόνο δεν κοστίζει, αλλά αφήνει και όφελος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διπλάσια η τιμή του κιμά στην Τουρκία

Ο αρχηγός του CHP χρησιμοποίησε παραδείγματα για να αναδείξει τις διαφορές τιμών. Όπως είπε, ο κιμάς στην Ελλάδα μπορεί να κοστίζει περίπου 350 τουρκικές λίρες (7 ευρώ), ενώ στην Τουρκία η τιμή του φτάνει τις 900 λίρες (17 ευρώ) για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. «Υπάρχει ένα σύστημα όπου ο κιμάς που αγοράζεται στην Ελλάδα σε χαμηλή τιμή πωλείται στην Τουρκία σχεδόν τριπλάσια», υποστήριξε.

Στην ίδια ομιλία, ο Οζέλ αναφέρθηκε και στις αγορές πολιτών από γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, σημειώνοντας ότι Βούλγαροι καταναλωτές ταξιδεύουν για αγορές και γεμίζουν τις βαλίτσες τους, ενώ –όπως είπε– στην Τουρκία ένας εργαζόμενος χρειάζεται να δουλέψει έναν ολόκληρο μήνα για να αγοράσει ένα μόνο παλτό.

Ο πρόεδρος του CHP τόνισε ότι η Τουρκία καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη και έναν από τους υψηλότερους παγκοσμίως, παρουσιάζοντας την κατάσταση ως «άδικη» για τους πολίτες και αποδίδοντάς την στις κυβερνητικές πολιτικές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Προέδρου του CHP:

«Άνθρωποι πηγαίνουν στην Ελλάδα για ψώνια. Σήμερα, άνθρωποι από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη οργανώνονται για να πάνε σε φθηνά ψώνια στην Αλεξανδρούπολη. Επειδή η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή σήμερα που σε σύγκριση με τα τρόφιμα στην Τουρκία, καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και μάλιστα αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος. Υπάρχει ένας τύπος που ονομάζεται Νίκος στην Ελλάδα, ο κιμάς του κοστίζει 350 λίρες. Υπάρχει ένας τύπος που ονομάζεται Νιχάτ στην Τουρκία, ο οποίος κερδίζει τον κατώτατο μισθό, οι φίλοι του τον φωνάζουν Νίκο. Αλλά για αυτόν, κοστίζει 900 λίρες. Υπάρχει ένα σύστημα όπου ο κιμάς που αγοράζει ο Νίκος για 350 λίρες στην Ελλάδα πωλείται για 900 λίρες εδώ. Έτσι, άνθρωποι από την Τουρκία, όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη και ο τρίτος υψηλότερος στον κόσμο, πηγαίνουν στην Ελλάδα για να αγοράσουν τρόφιμα. Και μετά υπάρχουν «αυτοί που έρχονται από τη Βουλγαρία. Ο Ιβάν έρχεται από τη Βουλγαρία, πληρώνει τα λεβ και γεμίζει τις βαλίτσες του». Αγοράζει επίσης ένα παλτό. Πηγαίνει στην Ελλάδα. Ενώ κάνει αυτό, ο αδερφός μας ο Οκάν στην Τουρκία εργάζεται για ένα μήνα μόνο και μόνο για να μπορέσει να αγοράσει αυτό το ένα παλτό».