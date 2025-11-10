Τούρκοι πλημμυρίζουν τα σούπερ μάρκετ στον Έβρο - Ταξιδεύουν ώρες για να ψωνίσουν φθηνά

Ο συνδυασμός της υπερυποτιμημένης τουρκικής λίρας, της ακρίβειας που μαστίζει την τουρκική οικονομία αλλά και η υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή τάση από εύπορους, αλλά και λιγότερο εύπορους Τούρκους να επισκέπτονται την Ελλάδα για να κάνουν τα ψώνια της εβδομάδας.

Σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg αναφέρεται σε χιλιάδες καταναλωτές που περνούν τα σύνορα κάθε μήνα για να έρθουν στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί γεμίζουν καρότσια με ελληνικά τυριά, αλλαντικά και κρασιά σε μισές τιμές απ’ της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάθε μήνα, ο Τζιχάν Τσιτάκ, διευθυντής εταιρείας τροφίμων στην Κωνσταντινούπολη, ξεκινάει το ταξίδι του προς την Αλεξανδρούπολη. Τέσσερις ώρες οδήγησης, αλλά για εκείνον αξίζει κάθε λεπτό. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της πόλης, γεμίζει το καρότσι του με τυριά, κρασιά, ελαιόλαδο και βασικά είδη διατροφής, πληρώνοντας έως και το ένα τρίτο της τιμής που θα έδινε στην Τουρκία. Το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, που στην Τουρκία κοστίζει διπλάσια, στην Ελλάδα είναι προσιτό και ποιοτικό.

«Ελαιόλαδο που εδώ το βρίσκεις 10 ευρώ το λίτρο, στην Τουρκία το πληρώνεις διπλάσια. Οι διαφορές είναι τεράστιες», εξηγεί. «Δεν έρχομαι μόνο για φτηνά προϊόντα, αλλά για ποιότητα που μπορώ να πληρώσω.»

Από τα ράφια της Πόλης στα ράφια της Αλεξανδρούπολης

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα pameevro.gr, η τάση δεν είναι τυχαία. Μετά την εκτίναξη της ακρίβειας στην Τουρκία, χιλιάδες κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών περνούν τα σύνορα για τα εβδομαδιαία ψώνια τους.

Στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι το 6% των Τούρκων που ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2025 το έκαναν αποκλειστικά για αγορές, το υψηλότερο ποσοστό από το 2012.

Η οικονομία πίσω από τη «βαλίτσα του σούπερ μάρκετ»

Παρά την επιστροφή του Μεχμέτ Σιμσέκ, στο υπουργείο Οικονομικών και την προσπάθεια «εξορθολογισμού» της οικονομίας, οι τιμές στα τρόφιμα παραμένουν απαγορευτικές για μεγάλα στρώματα της κοινωνίας.

Η λίρα ενισχύθηκε σε πραγματικούς όρους, αλλά τα νοικοκυριά εξακολουθούν να παλεύουν με πληθωρισμό-φωτιά και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Έτσι, τα σύνορα έγιναν «ανάσα» για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα που αναζητούν ποιότητα σε τιμή επιβίωσης.

Τουρισμός για ψώνια του μήνα

Η τάση αυτή έχει γίνει επαγγελματική διέξοδος για ταξιδιωτικά γραφεία σε Κωνταντινούπολη, Προύσα και Τσανάκαλε, που οργανώνουν πλέον μονοήμερες εκδρομές για ψώνια στην Ελλάδα.

Το εισιτήριο κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ, και η εμπειρία μοιάζει με «οικονομικό προσκύνημα». Τα λεωφορεία φτάνουν το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, οι επιβάτες ψωνίζουν σε μεγάλες αλυσίδες και καταλήγουν σε παραθαλάσσιο εστιατόριο για ψάρι και κρασί σε ελληνικές τιμές.

Κάποτε οι Έλληνες έκανα ουρά για ψώνια στην Αδριανούπολη

Για όσους ξέρουν τον Έβρο η τάση των Τούρκων να επισκέπτονται την Ελλάδα για τα ψώνια του νοικοκυριού είναι μια αντίστροφη προβολή όσων συνέβαιναν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Οι κάτοικοι του βόρειου Έβρου, από το Σουφλί και πάνω και κυρίως οι κάτοικοι του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας ταξίδευαν κατά κόρον στην γειτονική Αδριανούπολη για τα ψώνια της εβδομάδας.

Ιδίως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα πολλοί Εβρίτες περνούσαν τα σύνορα για να γεμίσουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου αλλά και για βασικά τρόφιμα, όπως κρέας, τυριά, αλλά και ρούχα, παπούτσια και υφάσματα. Πολλά καταστήματα στην Αδριανούπολη είχαν μετατραπεί σε «ελληνικά» με επιγραφές στην γλώσσα μας και βεβαίως, βεβαίως αποδοχή του ευρώ στις συναλλαγές.

Οι ημερήσιες βίζες στα νησιά

Ο Έβρος και η Αλεξανδρούπολη είναι εύκολα στην πρόσβαση από τα χερσαία σύνορα. Και στο Αιγαίο όμως οι Τούρκοι των παραλίων επιλέγουν ελληνικά νησιά. Το καθεστώς της ημερήσιας βίζας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έχει ενισχύσει όχι μόνο την τουριστική αγορά αλλά και την εμπορική κίνηση.