Οργανωμένα ταξίδια ακρίβειας: Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για κρέας, γάλα, ελαιόλαδο και μακαρόνια

Το φαινόμενο που μέχρι πρότινος έμοιαζε συγκυριακό, αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά: Τούρκοι καταναλωτές επιβιβάζονται οργανωμένα σε λεωφορεία με προορισμό την Ελλάδα, κάνουν αγορές βασικών ειδών διατροφής και επιστρέφουν στη χώρα τους με γεμάτες σακούλες και βαλίτσες.

Την εικόνα αυτή περιγράφει σε σημερινό της ρεπορτάζ (31 Ιανουαρίου) η τουρκική εφημερίδα Sözcü, αποτυπώνοντας με λεπτομέρειες την αλλαγή στις αγοραστικές ροές μεταξύ των δύο χωρών.

Οργανωμένα δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα οργανωμένα δρομολόγια λεωφορείων από την Τουρκία προς την Ελλάδα έχουν αυξηθεί αισθητά, με ταξίδια που πραγματοποιούνται ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο αποκλειστικός σκοπός των εκδρομών είναι η αγορά βοδινού κιμά, είδους που στην Τουρκία έχει καταστεί απλησίαστο για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών.

Κύριος προορισμός παραμένουν οι πόλεις της Θράκης και κυρίως η Αλεξανδρούπολη, όπου οι τιμές στα τρόφιμα θεωρούνται αισθητά χαμηλότερες σε σύγκριση με την τουρκική αγορά.

Το ίδιο καλάθι, 1.276 λίρες διαφορά

Στο ρεπορτάζ περιγράφεται και η εμπειρία ανταποκριτή της Sözcü, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές.

Όπως αναφέρει, αγόρασε τρόφιμα όπως κρέας, γάλα και ζυμαρικά, με το κόστος να αποτυπώνει με αριθμούς το μέγεθος της ακρίβειας στην Τουρκία.

Το ίδιο καλάθι προϊόντων:

Στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 τουρκικές λίρες

Στην Ελλάδα κόστισε 2.433 λίρες

Μια διαφορά 1.276 λιρών, που εξηγεί γιατί το ταξίδι θεωρείται οικονομικά συμφέρον, ακόμη και με τα έξοδα μετακίνησης.

Πηγή: Sözcü

Το «αντίστροφο shopping tourism» είχε προαναγγελθεί

Η Sözcü υπενθυμίζει ότι το φαινόμενο δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ήδη από τον Νοέμβριο, διεθνή μέσα όπως το Bloomberg είχαν κάνει λόγο για το λεγόμενο «αντίστροφο shopping tourism».

Τότε, τα ρεπορτάζ ανέφεραν πως ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για προϊόντα όπως:

ελαιόλαδο

γαλακτοκομικά

ζυμαρικά

κρέας

καθώς οι τιμές τους είναι σαφώς χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στην τουρκική αγορά.

Πηγή: Sözcü

«Κάποτε ψώνιζαν οι Έλληνες από εμάς»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μαρτυρία καταναλωτών που φιλοξενείται στο ρεπορτάζ «παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε». Μια φράση που συνοψίζει με ακρίβεια την ανατροπή των ισορροπιών στα σύνορα.

Η ακρίβεια σπρώχνει τους καταναλωτές εκτός συνόρων

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον υψηλό πληθωρισμό και στη συνεχή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, που έχουν συρρικνώσει δραστικά την αγοραστική δύναμη των τουρκικών νοικοκυριών.



Όπως καταλήγει η Sözcü, για πολλούς Τούρκους τα ταξίδια στην Ελλάδα δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά μια αναγκαία λύση επιβίωσης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής.