Έβρος:Υπό δρακόντεια μέτρα οι 13 Τούρκοι στον εισαγγελέα–Η σύνδεση με περιβόητη εγκληματική οργάνωση

Από τις 6 το πρωί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στο Τυχερό Σουφλίου, λίγα λεπτά αφότου είχαν περάσει παράνομα τον ποταμό Έβρο με σάκους γεμάτους 147 πιστόλια. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, με την υπόθεση να συγκλονίζει τις αρχές.

Τις λεπτομέρειες αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤnews, τονίζοντας πως η Αστυνομία είχε πληροφορίες για επικείμενη εισαγωγή οπλισμού, χωρίς όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Γι’ αυτό και άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης και ειδική ομάδα από την Αλεξανδρούπολη στήθηκαν για ώρες στην παραμεθόριο, εντοπίζοντας τελικά τους υπόπτους που είχαν κρυφτεί σε σημείο με πυκνή βλάστηση.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και μεγάλα ποσά μεταλλικών εξαρτημάτων, τα οποία –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις– θα μπορούσαν να μετατραπούν σε τουλάχιστον 30 ακόμη όπλα, εφόσον συμπληρώνονταν τα πλαστικά μέρη με 3D εκτυπωτές.



Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε πως ο οπλισμός αυτός δεν θα έμενε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να φτάσει έως και την Αττική, πέφτοντας σε «εγκληματικά χέρια».