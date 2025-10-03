Από την κρυψώνα στο ποτάμι: Το μυστικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ που αποκάλυψε το οπλοστάσιο των Τούρκων

Η Ελληνική Αστυνομία έστησε παγίδα στον Έβρο και πέρασε χειροπέδες σε 13 Τούρκους υπηκόους, επτά άνδρες και έξι γυναίκες, που προσπάθησαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα με βάρκα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός: 147 πιστόλια Glock, 190 γεμιστήρες και δεκάδες μεταλλικά εξαρτήματα όπλων, κρυμμένα μέσα σε σακιά. Όλοι τους δεν είχαν έγγραφα, ενώ φέρεται να περίμεναν παραλαβή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, πιθανότατα λόγω στρατιωτικής άσκησης στην περιοχή. Η ΕΛ.ΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον βαρύ οπλισμό των Τούρκων υπηκόων

Πως στήθηκε η επιχείρηση

Η επιχείρηση στήθηκε στο ποτάμι του Τυχερού και ολοκληρώθηκε στο Σουφλί, με τις αρχές να παρακολουθούν εδώ και μέρες τις κινήσεις της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι σχεδίαζαν να μεταφέρουν τα εξαρτήματα στην Αθήνα, όπου θα συμπλήρωναν τον οπλισμό με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών.



Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, είναι ότι πρόκειται για λαθρεμπόριο όπλων με δίκτυο διακίνησης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Ήδη, στην προανάκριση οι συλληφθέντες υποστήριξαν ότι κάποιοι στην Τουρκία τους πλήρωσαν για να μεταφέρουν τον οπλισμό στην Ελλάδα.

Οι αστυνομικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα όπλα θα κατέληγαν, τουλάχιστον εν μέρει, στην Τουρκία με διαδρομές που απλώνονται σε περισσότερες από μία χώρες.



Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το σενάριο οργανωμένου λαθρεμπορίου να συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία.

