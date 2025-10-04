Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος Τούρκος με «οπλοστάσιο» σε σπίτι Airbnb

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στην Ξάνθη, ένας 27χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη διακίνηση όπλων.



Η σύλληψη έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και πολύμηνης έρευνας από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 27χρονος εντοπίστηκε σε οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) και συνελήφθη. Στις έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτι και όχημα που χρησιμοποιούσε, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

25 πιστόλια με αντίστοιχους γεμιστήρες,

950 ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευασίας,

3 πακέτα SIM κινητής τηλεφωνίας,

κλειδί οχήματος.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς του οπλισμού, ενώ τα όπλα θα σταλούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξετάσεις.

ΕΛ.ΑΣ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.