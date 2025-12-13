Θλίψη στην Αλεξανδρούπολη: Κατεδαφίστηκε το νεοκλασικό σπίτι της οικογένειας Μαλαματίνα

Θλίψη επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη καθώς το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου κατεδαφίστηκε η οικία της οικογένειας Μαλαματίνα ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ιστορικά κτίρια της πόλης σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής και μιας σημαντικής αρχιτεκτονικής και κοινωνικής σελίδας στην τοπική ιστορία.



Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα e-evros.gr, το εμβληματικό κτίσμα βρισκόταν στη γωνία των οδών Ιωακείμ Καβύρη και Αίνου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Το νεοκλασικό κτίριο, σχεδόν 100 ετών, αποτελούσε μνημείο όχι μόνο αρχιτεκτονικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς σχετιζόταν με την ίδρυση και την ανάπτυξη της διάσημης ελληνικής ρετσίνας «Μαλαματίνα».

Σημείο αναφοράς

Η οικία Μαλαματίνα που ξεκίνησε να χτίζεται κατά τη δεκαετία του '20 και ολοκληρώθηκε σ' εκείνη του ’30, αποτέλεσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς στο αστικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας μεταφέρθηκε ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη, ο χώρος είχε παραχωρηθεί για την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων.



Παρά τις προσπάθειες τοπικών φορέων και πολιτών να χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού απέρριψε την πρόταση το 2010, επικαλούμενη ότι το κτίριο δεν διέθετε επαρκή αρχιτεκτονική αξία για τον χαρακτηρισμό αυτόν.

Η ιστορία της οικογένειας

Η οινοποιία Μαλαματίνα έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση του κρασιού, με ιστορία που ξεκινά το 1895 στην Αλεξανδρούπολη, όταν ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας –καταγόμενος από την Τένεδο– ίδρυσε το πρώτο του οινοποιείο με την επωνυμία «Η Τένεδος».



Η ρετσίνα Μαλαματίνα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα ελληνικά κρασιά, αποκτώντας ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη χώρα. Το ιδιαίτερο αυτό κρασί παρασκευάζεται με τις ποικιλίες Σαββατιανό και Ροδίτη, και το χαρακτηριστικό άρωμα από τη ρητίνη πεύκου, που το έχει κάνει συνώνυμο της ελληνικής οινικής παράδοσης.

Οι αποφάσεις των νέων ιδιοκτητών

Οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν στην πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη νέα χρήση του ακινήτου, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς χώρους ή ακόμα και πάρκινγκ, αν και το τελευταίο έχει υψηλό κόστος υλοποίησης.



Το οικόπεδο διαθέτει δυνατότητα δόμησης περισσοτέρων από 2.500 τ.μ., γεγονός που το καθιστά πολύτιμο στοιχείο αστικής ανάπτυξης σε μια από τις κεντρικότερες περιοχές της πόλης.