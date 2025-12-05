Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του - Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Μια τραγική είδηση συγκλονίζει την Αλεξανδρούπολη, καθώς ένα ζευγάρι ηλικίας 55 και 58 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το e-evros, οι δύο άνθρωποι, που έμεναν στην οδό Άρδα, φαίνεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συγγενείς ανησύχησαν επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για μέρες και αποφάσισαν να επισκεφθούν το σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γεννήτρια βρισκόταν μέσα στην οικία για την παροχή ρεύματος και οι αναθυμιάσεις φαίνεται ότι προκάλεσαν τον θάνατο ενώ οι δύο άνθρωποι κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.