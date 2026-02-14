Άγριο έγκλημα στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε κατασφαγμένος μέσα στο σπίτι του
Θρίλερ και ανθρωποκυνηγητό στον Έβρο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη με την αστυνομία να θεωρεί την υπόθεση ανθρωποκτονία.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης.
Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα e-evros.gr, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του που παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος φέρεται να διέμενε μόνος του και να μην είχε οικογένεια.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.