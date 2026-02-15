Αλεξανδρούπολη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του ηλικιωμένου - Συνελήφθησαν 3 εκ των οποίων δυο ανήλικοι

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας του ηλικιωμένου που βρέθηκε σφαγμένος μέσα στο σπίτι στην Αλεξανδρούπολη προχώρησε η αστυνομία η οποία συνέλαβε τρεις φερόμενους δράστες.

Συγκεκριμένα, δύο ανήλικοι, ο ένας από αυτούς 15χρονος, και ένας ενήλικος συνελήφθησαν για τη στυγερή δολοφονία του ηλικιωμένου την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, οι τρεις κατηγορούμενοι, που είναι Ρομά, φέρονται να εισέβαλαν στην οικία του με σκοπό να του αποσπάσουν τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ηλικιωμένος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.



Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Στο σημείο βρέθηκε και το μαχαίρι το οποίο έδωσε χρήσιμα στοιχεία για την εξιχνίαση της δολοφονίας.

Τον είχαν κλέψει ξανά πριν από λίγο διάστημα

Η αστυνομία προσήγαγε άμεσα τους 3 νεαρούς καθώς ο ηλικιωμένος, είχε καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα πως τον είχαν κλέψει στην λαϊκή αγορά.

Με βάση τις αγορές που έκαναν σε διάφορα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης και από τις κάμερες, ταυτοποιήθηκαν. Όμως ο ηλικιωμένος δήλωσε στην Αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε την ποινική τους δίωξη.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους 3, με τον 15χρονο εν τέλει να «σπάει» και να ομολογεί την στυγερή δολοφονία.

Το θύμα βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος ο αδελφός του.

Οι τρεις συλληφθέντες με την δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος τους, θα παραπεμφθούν σε Ανακριτή και Εισαγγελέα για να απολογηθούν.