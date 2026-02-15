Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Οι συνεχείς καβγάδες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Μάρθας του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη η φρικτή αδελφοκτονία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 63χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 67χρονο αδελφό του και να τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, προκαλώντας βαριά τραύματα στην καρωτίδα και την κοιλιακή χώρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο neakriti το οποίο επικαλείται πηγές κοντά στο περιβάλλον της οικογένειας, τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο είχε μετακομίσει πρόσφατα στο πατρικό σπίτι, έπειτα από προσωπικές εξελίξεις, ενώ το θύμα ζούσε μόνιμα στο χωριό.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου υπήρχε ένταση μεταξύ των δύο ανδρών, με αφορμή, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μια καθημερινή διαφωνία που φέρεται να πυροδότησε τον καβγά.

Ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία.

Πάντως τονίζεται ότι ο δράστης ήταν σε τέτοια κατάσταση μέθης που δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί το έγκλημα.

Οι διαφωνίες του παρελθόντος

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες.

Αν και είχαν έρθει ξανά σε επαφή και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 63χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.