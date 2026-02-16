Ηράκλειο: Νέες αποκαλύψεις για τον αδελφοκτόνο - Δεν έβρισκε τα κλειδιά του και τον σκότωσε

Δεκαπέντε λεπτά ήταν αρκετά για να αφαιρέσει ο 64χρονος τη ζωή του αδελφού του μέσα στο σπίτι τους, στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο δράστης πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις Αρχές στις 8 παρά δέκα λέγοντας πως καβγαδίζει έντονα με τον αδελφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.



Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδελφών ένα τέταρτο μετά το τηλεφώνημα.



«Αστυνομικός του ΑΤ Βιάννου μετέβηκε στο σημείο στις 20.05μ.μ. και διαπίστωσε στην είσοδο της προσδιορισμένης κατοικίας, την παρουσία του κατηγορούμενου ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως πριν είχε βιαιοπραγήσει και προκαλέσει τον θάνατο του 67χρονου με πλήξεις από μαχαίρι»!

Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος.

Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».

Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καβγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου. Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

