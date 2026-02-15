Αμετανόητος ο 64χρονος αδελφοκτόνος: «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» είπε στους αστυνομικούς

«Ψυχρό αίμα» χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί τον 64χρονο αδελφοκτόνο βασιζόμενοι στη στάση του αλλά και στα όσα λέει του ακόμα και αρκετές ώρες μετά τη δολοφονία του 67χρονου, μέσα στο πατρικό τους σπίτι, στη Μάρθα του δήμου Βιάννου, το βράδυ του Σαββάτου.



«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του. Τρομακτική απάθεια.

Στην καρωτίδα και στο στομάχι

Ο 64χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά στην περιοχή της καρωτίδας και όταν πια έμπηξε το μαχαίρι στο στομάχι, το άφησε καρφωμένο στο σώμα του αδερφού του και τον παράτησε. Το σπίτι, πάνω-κάτω, ήταν μέσα στο αίμα από τις πατημασιές του 64χρονου δράστη. Τα υποδήματα του είχαν «βουτήξει» στο αίμα του αδερφού του. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» έλεγε σχεδόν υπερήφανα.



Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα Cretalive.gr ο 64χρονος το βράδυ του Σαββάτου τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι, δεν είπε «ελάτε», αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τηλεφώνου ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο… βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο και να φωνάζει. Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβαν.



Η τραγική ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι τελικά τα κλειδιά του αυτοκινήτου που αποτέλεσαν την αφορμή της σφαγής, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μεταδίδει το Cretalive.gr, στο δωμάτιο του 64χρονου δράστη, στον πάνω όροφο…