Κρήτη: Στα δικαστήρια ο 63χρονος αδελφοκτόνος - Πρώτα κάλεσε την αστυνομία και μετά τον σκότωσε

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στην Μάρθα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Γύρω στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής ο 64χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Σημειώνεται ότι του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία.

Αστυνομικές πηγές σχολίαζαν με έμφαση στο Cretalive.gr ότι ακόμα και σήμερα, τόσες ώρες μετά το άγριο έγκλημα, ο δράστης εμφανιζόταν απαθής για το γεγονός ότι σκότωσε τον αδερφό του και μάλιστα για ασήμαντη αφορμή.

Όπως ανέφεραν, το φονικό έγινε σε μόλις λεπτά με τους αστυνομικούς να έχουν κληθεί από τον ίδιο τον δράστη και άκουσαν σε ζωντανή μετάδοση τους καβγάδες των δυο αδελφών.

Τον σκότωσε επειδή δεν του έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από το τοπικό μέσο, πριν τις 8 το βράδυ ο 64χρονος δράστης πήρε τηλέφωνο στο Αστυνομικό Τμήμα, διαμαρτυρόμενος ότι ο 67χρονος του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο και να φωνάζει

Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι όταν πλέον κατέφθασαν, βρήκαν τον 64χρονο στην εξώπορτα. «Τον σκότωσα» φέρεται να τους είπε, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα.

Ο 67χρονος κείτονταν νεκρός στο πάτωμα. Στην κοιλιά του ήταν ακόμα το μαχαίρι που με το ίδιο εικάζεται ότι τον κάρφωσε και στην καρωτίδα.

Προηγήθηκε ανηλεής ξυλοδαρμός του θύματος

Παράλληλα, ο 64χρονος δράστης φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει βάναυσα τον αδερφό του πριν το φονικό. Φέρεται να του κατάφερε αλλεπάλληλες γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ στο κεφάλι είχε ακόμα εντύπωμα από την αρβύλα που φορούσε ο δράστης.

Όπως προκύπτει, του είχε πατήσει το κεφάλι με το πόδι αν και η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει περεταίρω φως στο άγριο έγκλημα. Περίοικοι μιλούν για ανηλεή ξυλοδαρμό του θύματος αλλά και για μίσος του 64χρονου προς τον αδερφό του.

