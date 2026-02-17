Έγκλημα στη Βιάννο: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του - Ζήτησε «συγγνώμη»

Την προφυλάκιση του 64χρονου από τη Μάρθα Βιάννου αποφάσισαν οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές Ηρακλείου, μετά την απολογία του για τη δολοφονία του μεγαλύτερου αδελφού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti, η διαδικασία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ήταν σύντομη, καθώς ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη.

Ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.



Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 63χρονο να παραδέχεται ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε το θύμα με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι και κατά καιρούς υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους. Την επίμαχη ημέρα, υπήρχε διαφωνία, που κλιμακώθηκε σε καβγά με τον 63χρονο, υπό την επήρεια αλκοόλ, να επιτίθεται στον αδελφό του με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.