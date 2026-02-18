Ληστεία τη νύχτα σε βενζινάδικο στο Αρκαλοχώρι
Οι νεαρής ηλικίας δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλαδί δέντρου για να σπάσουν την τζαμαρία και να απειλήσουν τον ιδιοκτήτη.
Ληστεία σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καύσιμων στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι γύρω στις 22:05 το βράδυ, δύο νεαρά, όπως εκτιμάται, άτομα που φορούσαν γάντια και κουκούλες μετέβησαν στο βενζινάδικο την ώρα που έκλεινε.
