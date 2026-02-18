Ληστεία τη νύχτα σε βενζινάδικο στο Αρκαλοχώρι

Ληστεία σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καύσιμων στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι γύρω στις 22:05 το βράδυ, δύο νεαρά, όπως εκτιμάται, άτομα που φορούσαν γάντια και κουκούλες μετέβησαν στο βενζινάδικο την ώρα που έκλεινε.

