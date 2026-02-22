Κρήτη: Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων

Νεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το πτώμα περισυνελέγη και μεταφέρεται από πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.



Να σημειωθεί ότι μία γυναίκα είναι μεταξύ των αγνοούμενων από το ναυάγιο που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου.



Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν 50 άτομα και εκκίνησαν τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (19/02) από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκινέες Αιγύπτου.



Ωστόσο, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης δεν είναι απολύτως σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν τελικά στη βάρκα, καθώς στις καταθέσεις τους, άλλοι κάνουν λόγο για 50 άτομα και άλλοι για 52.