Ρόδος: Σύλληψη δύο Τούρκων διακινητών για τη μεταφορά 58 μεταναστών

Στη σύλληψη δύο ατόμων Τούρκων υπηκόων προχώρησαν το Λιμενικό Σώμα στη Ρόδο μετά τον εντοπισμό 58 μεταναστών στην περιοχή Γενναδίου.



Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Τμήματος της Λίνδου, όπου με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν 58 αλλοδαπούς (24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικοι).



Παράλληλα, ένα περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από τις ακτές της Ρόδου προς τα τουρκικά παράλια.



Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το σκάφος του Λιμενικού προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους. Οι δύο αλλοδαποί χειριστές του ταχύπλοου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου και συνελήφθησαν, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως οι διακινητές τους.



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.