Ρόδος: Καταδίωξη και προειδοποιητικές βολές από Λιμενικό σε διακινητές μεταναστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση των αρχών μετά τη συντονισμένη επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχυπλόου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, η οποία κατέληξε στη σύλληψη δύο Τούρκων διακινητών μεταναστών και στον εντοπισμό 36 αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της dimokratiki.gr, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 5ης Μαρτίου 2026, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και ενεργοποίηση ενός ευρέος επιχειρησιακού μηχανισμού.

Το χρονικό της επιχείρησης

Όπως αναφέρεται, περίπου στις 23:15, πλωτό μέσο του Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ενημερώθηκε από στρατιωτικά παρατηρητήρια για την παρουσία ύποπτου ταχυπλόου που κινούνταν δυτικά, προερχόμενο από τα τουρκικά παράλια και κατευθυνόταν προς τη Ρόδο με ταχύτητα περίπου 30 κόμβων.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 23:20, το σκάφος εντοπίστηκε να πλέει προς τις ακτές του νησιού μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβαινόντων. Κατά την προσέγγιση του περιπολικού, το πλήρωμα του Λιμενικού προχώρησε σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, καλώντας τον χειριστή στην αγγλική γλώσσα να σταματήσει. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία συμμόρφωση.

Ακολούθησε καταδίωξη στη θάλασσα, με τον χειριστή του ταχυπλόου να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους επιβαίνοντες όσο και το πλήρωμα του ελληνικού σκάφους. Οι λιμενικοί προχώρησαν αρχικά σε προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα και στη συνέχεια σε βολές ακινητοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπλοκής.

Τελικά, περίπου στις 23:45, το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε και στελέχη του Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκαν σε αυτό, προχωρώντας στη σύλληψη των δύο χειριστών και στον έλεγχο των επιβαινόντων.

Μεταφορά στη Ρόδο και συλλήψεις

Οι δύο φερόμενοι ως διακινητές, Τούρκοι υπήκοοι ηλικίας 41 και 30 ετών, συνελήφθησαν καθώς στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και αναγνωρίστηκαν ως οι χειριστές του σκάφους που πραγματοποίησε τη μεταφορά από τα τουρκικά παράλια.

Οι 36 αλλοδαποί περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Μανδρακίου στη Ρόδος, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη του αρμόδιου γραφείου ασφαλείας για την καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το σκάφος των διακινητών

Το ταχύπλοο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά ήταν φουσκωτό σκάφος κατασκευής PVC και GRP με την ονομασία “LUCKY BOAT”, έφερε σημαία Τουρκία και είχε μήκος περίπου 11 μέτρα και πλάτος 3 μέτρα. Ήταν εξοπλισμένο με δύο εξωλέμβιες μηχανές 350 ίππων της Suzuki.

Το σκάφος κατασχέθηκε ως μέσο παράνομης μεταφοράς και οδηγήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο.

Διευρυμένη επιχείρηση πολλών υπηρεσιών

Η επιχείρηση αποτέλεσε αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης πολλών υπηρεσιών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, της Ελληνική Αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνέδραμαν λιμενικοί από τα νησιά της Κως και της Σύμη, ενώ πλωτά μέσα που πραγματοποιούσαν προγραμματισμένες περιπολίες στη θαλάσσια ζώνη βόρεια και βορειοανατολικά της Ρόδου εντάχθηκαν άμεσα στο επιχειρησιακό σχέδιο.

Ποιοι ήταν οι μεταφερόμενοι

Από τους 36 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν στο σκάφος:

15 ήταν ενήλικοι άνδρες

6 ενήλικες γυναίκες

7 ανήλικα αγόρια

8 ανήλικα κορίτσια

Ως προς την εθνικότητα:

19 προέρχονται από τη Συρία

9 από την Παλαιστίνη

5 από την Υεμένη

2 από το Μαρόκο

1 από την Τουρκία

Μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν βρέφη, μικρά παιδιά και έφηβοι, ενώ αρκετοί ανήλικοι ταξίδευαν μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα. Ειδικότερα, ορισμένοι συνοδεύονταν από μητέρες, άλλοι από αδέλφια ή συγγενείς, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις ανηλίκων που δεν είχαν συνοδό.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης διαδρομή του κυκλώματος διακίνησης και ενδεχόμενες διασυνδέσεις του με ευρύτερα δίκτυα παράνομης μεταφοράς μεταναστών στο Αιγαίο.