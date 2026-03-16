Σκάφος της Frontex βυθίστηκε έξω από το Καστελλόριζο - Η πρέσβειρα της Εσθονίας μεταξύ των επιβατών

Ένα σκάφος της Frontex, στο οποίο επέβαινε και η πρέσβειρα της Εσθονίας, βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελλόριζο, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026.

Η πρέσβειρα της Εσθονίας Καρίν Ράνου επέβαινε στο σκάφος, καθώς στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην περιοχή, τα στελέχη της Frontex την πήγαν να δει το σημείο που περιπολούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος, που είναι εσθονικό, βρήκε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού και βυθίστηκε.

Στο σκάφος της Frontex επέβαιναν πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα έχουν τραυματιστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ένας ελαφρά τραυματίας και δύο άτομα έχουν μώλωπες.

Ο ένας από τους τραυματίες είναι Έλληνας, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, που βρισκόταν στο σκάφος ως σύνδεσμος των ελληνικών Αρχών με τη Frontex, ενώ προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν μεταξύ των τραυματιών είναι και η Εσθονή πρέσβειρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, περιπολικό του Λιμενικού και καταμαράν περισυνέλλεξε τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ στη συνέχεια οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού: «Ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα (4 Εσθονοί, εκ των οποίων η πρέσβειρα της Εσθονίας και 1 στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛΛ.ΑΚΤ- σύνδεσμος Frontex). Οι επιβαίνοντες περισυνελλέγησαν από ΠΛΣ και Ι/Φ καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελλορίζου. Τέσσερις τραυματίες εκ των επιβαινόντων μεταφέρονται με Ε/Π super puma της Π.Α. στο Νοσοκομείο Ρόδου».