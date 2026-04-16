Χανιά: Άγνωστοι βανδάλισαν σκάφος της FRONTEX στην Παλαιόχωρα - Έρευνες από το Λιμενικό

Περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στην Παλαιόχωρα Χανίων νωρίτερα σήμερα (16/4) σε σκάφος της Frontex, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το kriti360, τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν μπογιές σε σκάφος της FRONTEX που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της περιοχής.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από το Λιμεναρχείο Παλαιόχωρας, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

